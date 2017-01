Vinterkultur og veifest i Skaun

I år er det sjuende gang at frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og kulturliv i Skaun kommune, går sammen om en durabelig kulturdugnad som varer en drøy uke.

Offisiell åpning i kirka

Det er Skaun musikkorps som drar det hele offisielt i gang lørdag 28. januar i Børsa kirke, med Henning Sommerro og John Pål Inderberg som sine gjester. Stig Inge Bjørnebye, sportslig leder i Rosenborg ballklubb, foretar den offisielle åpninga, og han skal snakke om kulturopplevelser, aktivitet for alle, og samhandling for å gjøre hverandre gode.

Les også: Innfører p-avgift for pendlere

Samme dag er det blant annet småkrypdag på Skaun folkebibliotek, kunstutstillingsåpning på Snefugl gård, og Buvik kafé og Valset gaardsbryggeri arrangerer mat- og ølkveld på Buvik kafé.

Forsvarer lygartittel

Senere i uka byr det rikholdige programmet blant annet på familiedag ved Ramsjøen, konsert med Therese Ulvan på Tangen, hundekjøring og ridning på Tuva aktivitetssenter, næringslivsdag på rådhuset, seniorkulturdag i Skaun samfunnshus, vinterball på Rossvollheimen, og nok en lygarkveld i Skaun samfunnshus, hvor Oddrun Duesten og Kåre Eidsmo fra Melhus skal forsvare fjorårets lygarmestertittel.

Les også: Kæm e bæst te å lyg?

I tillegg til dette er det mye annet på programmet, og ikke minst blir det veifest den 31. januar, i forbindelse med at bomstasjonene mellom Øysand og Orkanger plukkes ned.

Veifest med minister

Bompengeinnkrevingen avsluttes etter 14 år og fire måneder. Det startet 1. oktober 2002 med forhåndsinnkreving på gammelveien, og totalt har bommene samlet inn rundt 1,2 milliarder kroner, som utgjør om lag 60 prosent av totalbeløpet for veien.

Bomveiselskapet avslutter innkrevingen 31. januar klokka 12.00, og da vil blant andre samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen delta i seremonien. Det blir markeringer både ved Øysand og Orkanger.

Les også: E39 blir lagt om

Bompengekonserter

Fra 12.30 er det konserter flere steder. På Buvik kafé spiller Charlotte Audestad , Vegar Leirvik Nesset og Viggja voices. Ved Skaun rådhus underholder elever fra Skaun og Orkdal kulturskoler og en kvartett fra Trondheimsolistene, i tillegg til at Charlotte Audestad også kommer hit. På Bårdshaug veikro spiller elever fra musikklinja ved Orkdal videregående skole, i tillegg til at Audestad og elever fra Skaun og Orkdal kulturskoler også opptrer her.

Hele Vinterkulturuka avsluttes som vanlig med UKM i Skaunhallen, i tillegg til at det i år blir isbading på Børsøra.