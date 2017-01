Bussen venter ikke på toget

En pendler forteller at en av årsakene til at parkeringsplassen ved Melhus skysstasjon er så full, er at det er for dårlig samhandling mellom rute 501 til Løvset og buss/tog til byen.

Kjører av gårde

- Når rute 501 kjører ut fra Melhus skysstasjon etter at toget har stoppet og passasjerene er på tur ut, blir folk irriterte. En del finner annen løsning som for eksempel å kjøre fra Løvset og til skysstasjonen. AtB er veldig arrogant og viser liten vilje til å høre på kundene sine. Med små justeringer og litt holdningsendring kunne flere ha tatt buss til og fra Løvset, mener pendleren.

Pendleren er også forundret over at AtB kjører tom buss opp til Løvset når folk vil sitte på den veien, og han reiser spørsmålet om hvorfor folk som skal av Melhus sentrum, blir nektet å ta rute 340 selv om bussen ikke er full.

I rushtida slipper ikke rute 340 av passasjerer før stoppestedet Stendal (sør for Melhus sentrum). Dette gjøres for å forhindre at rute 340 fylles opp av reisende til Melhus sentrum, mens folk som skal av lenger sør, blir stående igjen på holdeplassene i Trondheim fordi det ikke er plass til dem på bussen. Fire avganger på rute 340 er stengt for avstigning før Stendal.

Vurderes til høsten

Harald Storrønning, direktør for rutetilbud og infrastruktur i AtB, forteller at behovet for bedre korrespondanse mellom buss og tog ble tatt opp 1. desember i fjor under møtet i brukerutvalget for kollektivreisende i Melhus.

- AtB tar med seg innspillet om bedre busstilbud til Løvset i forbindelse med rutetilbudet fra høsten 2017. Vi må se om det kan gjøres noen med avgangstiden og korrespondanse innenfor gjeldende rutetabell, men vi må sikre at avgangstiden overholdes tilbake mot Melhus fra Løvset på neste avgang, opplyser Storrønning.

Storrønning forklarer at linje 501 pr. i dag har planlagt korrespondanse mot rute 38 og ikke toget, og at AtB har forsøkt å fastsette avgangstid for 38 der det er mulig å tilpasse det til togets passeringstid.

- Utfordringen med korrespondansen er at linje 38 nok har variabel kjøretid fra Trondheim grunnet veiarbeidene, opplyser Storrønning.

Når det gjelder tomme busser på rute 501, uttaler Storrønning at AtB betaler for de avgangene som står i rutetabellen. Dersom det er etterspørsel etter de turene den tomme bussen kjører, kan det ifølge AtB være aktuelt å tilby også dem.

Ikke frakjøringer

AtB mener at kapasiteten på bussene til og fra Melhus vurderes å være god, og at det ikke er rapportert om noen frakjøringer på rute 38 mot Melhus hittil i år. Det har vært to frakjøringer, men da i retning Stjørdal. Det har ifølge Storrønning heller ikke vært frakjøring på rute 501 til Løvset.

- Busstilbudet til Trondheim fra Melhus kan alltid bli bedre, men vi mener at Melhus har et meget godt tilbud, minner også om at toget har flere avganger mellom 06-09, uttaler Storrønning.

