Innfører p-avgift for pendlere

Melhus skysstasjon har satt opp en parkeringsautomat ved skysstasjonen, og vil innføre parkeringsavgift for å få bukt med langtidsparkering.

30 kroner dagen

– Det blir et symbolsk beløp, sier daglig leder Anders Grønning.

Grønning antyder at avgifta blir 30 kroner dagen.

– Pendlere greier å betale 30 kroner for parkering, og dette er et meget beskjedent beløp. Fordelen er at de får parkeringsplass, og vi får slutt på langtidsparkering, sier Grønning.

Overfylt

Parkeringsplassen utenfor Melhus skysstasjon er overfylt, og folk parkerer utenfor oppmerkede felt. Kommer en for eksempel klokka 10 for å sette fra seg bilen før en tar toget eller bussen, er det nærmest umulig å finne en parkeringsplass. Melhus skysstasjon eier parkeringsplassen, og Grønning sier at de kan innføre parkeringsavgift uten at dette er politisk behandlet. I Melhus sentrum er det kun ved den gamle jernbanestasjonen at det er avgiftsbelagt parkering.

Tidspunktet for innføring av avgifta er ifølge Grønning ikke bestemt.

Automaten

Automaten er kommet opp allerede nå fordi den måtte kjøpes inn før nyttår.

Etter nyttår kom den nye parkeringsforskrifta. Der står det blant annet at automatene skal være universelt utformet, og at det ikke skal være betalingsløsninger som innebærer behov for manuell betjening av kortleser og automat. Overgangsordninga gjelder fram til 1. januar 2021. Dessuten er det bestemt hva bøtesatsen skal være, og innkrevingsselskapet kan ikke gi lønn og/eller bonus til ansatte baesrt på antall bøteleggelser. Bøtesatsen er på 300, 600 eller 900 kroner alt etter hva forseelsen er.

Pendlerne

Mariann Rønninghaug benytter parkeringsplassen ved Melhus skysstasjon, og hun synes det er betenkelig at pendlere som reiser kollektivt, blir rammet.

- Jeg kommer nok til å fortsette med å reise kollektivt enn så lenge, men da blir det å parkere et annet sted. Jeg kommer ikke til å betale for parkering ved skysstasjonen. Det er synd at tanken på å etter hvert ta toget til jobb slik meningen var, nå er rimelig uaktuell. Det er vanskelig å parkere på Brubakken om man skal ta toget, forteller Rønninghaug.

Brubakken pendlerparkering ligger nord for Melhus sentrum, og har også mange biler.

Rønninghaug tror flere vil ta bilen i bruk når ei parkeringsavgift ved skysstasjonen kommer opp i 600 kroner pr. måned.

– Ønsker de ikke at vi skal reise kollektivt, spør Rønninghaug.

