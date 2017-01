Utsetter hyttefeiing etter politiker-nei

Feiing av piper til fritidseiendommer i Melhus og Midtre Gauldal er utsatt inntil videre.

– Jeg kan ikke starte hyttefeiing uten gebyr, sier brannsjef Arild Karlsen i Gauldal brann og redning.

Ber om utredning

Representantskapet i Gauldal brann og redning vedtok i går å be styret for Gauldal brann og redning om å komme med ei utredning. Dette er i tråd med det Midtre Gauldal kommunestyre vedtok 12. desember i fjor. Da bad kommunestyret om utredning før hyttefeiing innføres, mens Melhus kommunestyre tidligere har vedtatt at hyttefeiing skal innføres.

Melhus kommunestyre har vedtatt å endre gebyrreglementet for å legge til rette for hyttefeiing. Men Midtre Gauldal kommunestyre endret ikke på gebyrene under sitt møte i desember, og dermed ble brannvesenet stående uten inntekter til hyttefeiing. Brannvesenet har ansatt en tidligere feierlærling til et toårig prosjekt for hyttefeiing.

Vedtaket i Midtre Gauldal kommunestyre vakte oppsikt i Melhus, og i Melhus formannskap sist tirsdag orienterte styreleder Morten Bostad i Gauldal brann og redning om at det skulle holdes et ekstraordinært representantskapsmøte for å drøfte situasjonen etter vedtaket i Midtre Gauldal. Brannvesenet er et interkommunalt selskap som eies av Melhus og Midtre Gauldal.

Ordførerne møttes

Representantskapet består blant annet av ordfører fra henholdsvis Melhus og Midtre Gauldal. Ordfører Gunnar Krogstad sa før møtet at vedtaket i Midtre Gauldal kommunestyre må respekteres, og det samme mente ordfører Sivert Moen.

– Vi hadde en grundig diskusjon, sier Krogstad.

I vedtaket heter det at et enstemmig representantskap ber styret for Gauldal brann og redning om å komme med ei utredning, og at denne sendes til begge kommunestyrene. Krogstad sier at det kan være nyttig også for Melhus kommunestyre å få ei slik utredning.

Prøveordning

Brannsjef Arild Karlsen opplyser at brannvesenet hadde sett for seg at de kunne prøve seg fram for å finne egnede måter å drive hyttefeiing på. En del fritidseiendommer ligger langt av lei, og brannsjefen har foreslått at feieren tar i bruk hest og snøscooter for å komme seg fram. Tidligere har brannvesenet foretatt en utredning.

– Jeg tar til etterretning at de vil ha flere detaljer. Styret har ikke gitt signaler om at vi skal prøve ut hyttefeiing i Melhus, sier Karlsen.

Feiing av fritidseiendommers piper er bestemt av en forskrift vedtatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og det samme direktoratet er også tilsynsmyndighet. Karlsen opplyser at han ikke har hørt noe fra DSB så langt, om at forskrifta nå må gjennomføres.