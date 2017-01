Raskere leilighetssalg i Melhus enn i Stjørdal

57 leiligheter er solgt i Energiparken, og nå setter utbyggerne i gang for fullt med forberedelser på tomta.

– Salget av leiligheter har gått over all forventning. Omsetningshastigheten er mye høyere i Melhus enn i Stjørdal, sier daglig leder Geir Søbstad i Rett Hjem AS.

De ansatte i Trønderenergi pustet lettet ut I 2003 reddet de arbeidsplassen sin fra å bli boligprosjekt. I dag er bygget revet, og over 100 leiligheter skal bygges.

Søbstad forteller at leilighetssalget er så godt at Rett Hjem kan tenke seg å gå i gang med nye boligprosjekter i Melhus om det blir mulig å få tak i tomt. Utbyggeren er også godt fornøyd med saksbehandlinga i Melhus kommune, og Søbstad sier det har vært en ryddig prosess.

Også de unge

Energiparken startet med 102 leiligheter og utvidet så til 106. Antallet kan bli utvidet til 110 alt etter hvilken leilighetstype som etterspørres. Ikke bare eldre har ønsket seg en leilighet i Energiparken. Prosjektsjef Christoffer Søbstad forteller at unge også har kjøpt leilighet, og at de forteller at de ønsker å bli boende i hjembygda.

– Mange ungdommer har kjøpt leilighet, og da slipper de å dra inn til Trondheim. Vi er ganske overbevist om at en 19-åring ikke vil ha enebolig. At vi fortalte at det ville bli et sted å vaske bilen, fungerte som drahjelp, supplerer Geir Søbstad.

I Energiparken er det også lagt inn takhage og fellesbod i kjelleren der beboerne kan smøre ski og vaske bikkja, forteller Søbstad.

Boligmodulene kommer i august, og disse blir montert om natta slik tilfellet var for TOBBs prosjekt Almaas Park i norddelen av Melhus sentrum. Ifølge Geir Søbstad skal de 46 første leilighetene være på plass i løpet av året, og så kommer de siste innen sommeren 2018. Utbyggeren velger å gjøre ferdig hele prosjektet framfor å gå i gang med siste byggetrinn senere.

Næringsdel

Nederst i bygget blir det parkeringskjeller, og så er det avsatt plass til næring i første etasje. Utbyggerne håper at politiet vil leie hele næringsdelen som er på 2000 kvadratmeter. Om det ikke blir noe av politistasjon sør i Melhus, har utbyggerne et håp om å finne andre interessenter.

Ifølge Søbstad blir det ikke restaurant fordi de mener de er nok av det i Melhus nå. Tidligere var utbyggerne i samtale med 3T, og treningssenterkjeden valgte som kjent i stedet Høvdingplassen der de har overtatt lokalene til Hit the Gym. For næringsdelen er det avsatt 68 parkeringsplasser.

Graving

Gravemaskinene er i sving på tomta i Melhus sentrum, og kommende uke blir ett felt i Løvsetvegen stengt fordi utbyggeren skal legge ned vannledning for Melhus kommune. Vannledninga skal først og fremst styrke kapasiteten på Løvset der nye boligfelt er underveis, forteller prosjektsjef Søbstad.

Den bebudede byggestansen i Melhus sentrum har ikke ført til boom for leilighetssalget. Christoffer Søbstad mener at det er behov for en byggestopp for å få samkjørt alle planer.

– Melhus får ikke færre innbyggere, og vi mener det er attraktivt å bo i Melhus. En får heller planlegge enn at alt kommer på hælene, sier Søbstad.

Geir Søbstad tror Melhus blir enda mer attraktiv når E6 mellom Melhus og Trondheim er ferdig.