1 av 4 nordmenn gruer seg for å vise seg frem for andre

Leserinnlegg skrevet av Gunn Grav Graffer, leder, Psoriasis- og Eksemforbundet i Sør-Trøndelag

Og det handler ikke om at det lukter vondt hjemme hos deg, eller at julekakene dine er for tørre.

Derimot handler det om ubehaget de har ved å vise seg for andre.

En undersøkelse foretatt av YouGov på vegne av legemiddelprodusenten Novartis viser at 1 av 4 nordmenn har isolert seg fra sosiale sammenhenger fordi de er ukomfortable med utseendet sitt.

Blant voksne under 30 år sier 4 av 10 det samme, mens 6 av 10 opplyser at de har fått negative kommentarer på grunn av utseendet sitt.

Synes du tallene er høye? Det er i så fall ikke så rart.

Blikk

For medier, samfunnet – du og jeg gjør liten innsats for å fortelle hva utseendepresset gjør med oss. Og når det gjelder menneskene som isolerer seg – vel, deres historie hører du sjelden.

De fleste har opplevd å få blikk på grunn av utseendet sitt. Som fylkesleder i Psoriasis- og eksemforbundet representerer jeg en sykdomsgruppe hvor dette er en daglig problemstilling.

Synlig sykdom

Når man har en sykdom som er synlig for andre, krever det at personen må mestre en sosial synlighet som «folk flest» ikke opplever i sin hverdag.

For mange kan denne synligheten være krevende å håndtere. Veien kan være kort til sosial isolasjon, og i verste fall psykiske plager som angst og depresjon.

Jeg kjenner mennesker som møter høytider som jula, som er høysesong for sosial omgang, med ubehag. Som gruer seg for å bli iakttatt rundt middagsbordet.

Som kjenner uroen ved å tenke på den fire år gamle nevøen som kommer til å spørre om de røde flekkene i ansiktet.

Den plettfrie huden

Eller som ikke vil gjenoppleve øyeblikket fra fjorårets juleselskap da mamma sa «så fin du er», og du så at hun måtte anstrenge seg for å si det.

Vi lever i en tid hvor den plettfrie huden dyrkes. Bilder retusjeres, og det kunstige fremheves. Det bidrar ikke til å dempe, men tvert imot å forsterke tabuer og stigmatisering av de som ser litt annerledes ut.

For oss med kroniske hudsykdommer er dette noe vi føler på hver dag, og mange vegrer seg for å stå frem.

Da trengs det stemmer som kan utgjøre en motvekt.

Snakk om det

Nesten halvparten av nordmenn sier de kjenner mennesker som isolerer seg fra sosiale liv fordi de er ukomfortable med utseendet sitt.

Det tallet sier meg at vi som samfunn har mulighet til å utrette noe.

Derfor har jeg en oppfordring som jeg håper at dere vil ta med dere.

Ta vare på de du er glad i. Snakk om utseendepresset.

Og dropp filteret på bildet som du tar av deg selv i selskapet.

For din søster, kollega eller nabo kan det være den beste gaven de kan få.