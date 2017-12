Ledelseskultur i Midtre Gauldal

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Harald Rognes varaordfører/Bygdelista i Midtre Gauldal:

Den 8. oktober 2017 ble jeg akutt syk og fraktet til St. Olavs hospital i ambulansehelikopter. Jeg husker ingen ting fra jeg falt om og til jeg våknet ved Slagenheten på sykehuset. Jeg kjente ingen av de som arbeidet her og de kjente ikke meg, men fra første stund merket jeg at jeg var sett som menneske med behov for hjelp.

Dette ga meg en indre ro og trygghet som jeg tror er helt nødvendig for et menneske som en dag klarte alt selv til den neste å trenge hjelp for å komme tilbake helsemessig.

God atmosfære

I ettertid har jeg tenkt tilbake på oppholdet ved Slagenheten. Mitt inntrykk var at det var ganske fullt der, mange pasienter med store skader.

De ansatte hadde sikkert sin hverdag som de fleste andre av oss, men likevel så var det etablert en veldig god atmosfære å være i for oss pasienter. Min tanke er at dette må være utslag av en måte å utøve ledelse på der medarbeiderne blir gjort seg bevisst sammenhengen mellom handlinger og effekten av disse, og at samhandlingen for øvrig mellom ledelse og ansatte er balansert. Det var for gjennomført til at dette kunne bero på tilfeldigheter.

Hvorfor skriver jeg dette? Hvordan er det med ledelseskulturen i vår egen organisasjon Midtre Gauldal kommune?

Sårbare nnbyggere

Innbyggerne i Midtre Gauldal er også sårbare i ulike sammenhenger – ung som gammel – og vi kan trenge hjelp fra etablert hjelpeapparat. Der det er valgmulighet fordi at det er flere hjelpere/veiledere enn 1- en-, burde det være en selvsagt ting at foresatte/voksen kan velge.

Det er et faktum at noen mennesker går bedre sammen enn andre uten at det derved behøver å være noe «feil» med den annen part, og den beste samhandling gir oftest beste resultat. Noen ganger kan det også handle om ulik kompetanse. Jeg minner om at den enkelte kan velge sin fastlege uten å måtte avgi forklaring, og slik må det også bli på noen områder med kommunal tjenesteyting.

Behov for å utøve makt

Et generell utfordring i vårt samfunn er at det er blitt flere ledere med «brystkasse» og mer behov for å utøve makt enn å lytte og få med seg nyttige tips fra medarbeiderne samt ta hensyn til brukerne.

Vi er ikke fri for denne utfordringen i Midtre Gauldal heller.

Det er Rådmannen som har ansvar for å korrigere uønsket adferd. Hvis Rådmannen ikke gjør dette, er det politikernes rett å omorganisere/bringe forholdet i orden på sin måte.

Bygdelista er til for innbyggerne i Midtre Gauldal.