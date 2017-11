Sparekniv uten garanti

Meninger

Innlegg av Merethe Moum, Melhuslista: Som kjent er selskapet Nye Veier pålagt å redusere kostnadene ved vegprosjekter med 20 % for å få finansiert sine prosjekter. Det er dette som har vært fokus i arbeidet med å se på traseen Melhus-Ulsberg på nytt.

Det er ingen tvil om at Nye Veier i sitt reviderte forslag til trasé, tunnelløsninger og øvrige innsparingsforslag har gjort godt arbeid med å redusere kostnader og øke samfunnsnytten. Likevel er det et punkt i spareplanen det er vanskelig å akseptere. Som enkleste utvei er det som sparetiltak satt en strek over tverrforbindelsen og krysset på Ler.

Vi i Melhus har i mange år strevd med klattvis vegutbygging. Vi har en stor næringspark uten avkjøringsramper, vi har ei bru på Melhus der det ikke var penger til å lage gang- og sykkelbane og vi har allerede mista et kryss på Lundamo grunnet innsigelser fra fylkesmannen. Dette er bakteppet når vi i Melhuslista nå konkluderer med at vi ikke har mer å gi. Vi kan ikke rasjonalisere oss bort fra hvordan en framtidig kryssløsning på Ler vil påvirke videre utvikling av Lundamo, Ler, Fremo og Klæbu. Det er på tide å tenke langsiktig, å tenke bolig- og næringsutvikling i Melhus.

Nye veier hevder i en kronikk i Adresseavisen følgende: «For å stimulere til nærings- og bostedsutvikling må bygd og by bindes tettere sammen». Her er Nye Veier inne på noe vesentlig og dette er helt avgjørende for vårt ønske om at Lerkrysset beholdes. En ny E6 vil være en livsnerve i regionen, og effektiv tilknytning til denne via kryss vil være en forutsetning for videre utvikling av tettstedene i strekningen Lundamo-Kvål. Vesentlig for oss er også tverrforbindelsen E6-Ler-Klæbu som har et betydelig potensial for næringsutvikling og vekst. Et kryss på Ler vil forsterke og sannsynliggjøre en slik vekst i vesentlig grad.

Vi minner også om innledningen i Stortingsmelding nr25: «Regjeringen vil sørge for gode velferdstjenester til innbyggerne og konkurransekraft for næringslivet. En vesentlig forutsetning for dette er en infrastruktur av høy kvalitet». Her beskriver regjeringen uttrykkelig premisset for utvikling av næringslivet.

Nye Veier er opptatt av langsiktighet der de blant annet framholder behovet for firefelts veg i områder der trafikkgrunnlaget i dag ikke er til stede. Det forundrer oss derfor at langsiktigheten ser ut til å forsvinne i argumentasjonen mot kryss på Ler. For oss i Melhuslista er langsiktighet ett av de viktigste momentene i denne diskusjonen. Når det nå skal bygges ny E6, skal det bygges ny vei for flere generasjoner. Da må vi tørre å se lengre fram enn bare noen få år. Da må vi tørre å velge kryss på Ler.

Det er også mye snakk om krysstetthet. Vi ser det som naturlig og åpenbart at krysstettheten øker nært store byer. Selvfølgelig er det vanskelig å tallfeste nøyaktig ringvirkningene som ny E6 og kryss på Ler kan gi. Vi er likevel ikke i tvil om at ringvirkningene av kryss på Ler vil være positivt for Melhus kommune som helhet. I tillegg til vil vi også få bedre trafikksikkerhet på lokalvegnettet og bedre beredskaspsmulighet. Ifølge beregninger er det grunn til å anta at kryssløsningen på Ler vil utgjøre 2-3% av prosjektkostnadene for E6 Melhus-Ulsberg. En høy kostnad i kroner og øre, men en kostnad det bør være mulig nå hente inn ved hjelp av andre tiltak. Nye Veier har vår fulle tillit til at ytterligere anstrengelser vil gjøre denne innsparingen gjennomførbar gjennom ytterligere optimalisering og forbedring av gjennom valg av trasé og gjennomføringsmodell.

I denne dragkampen om store ressurser blir vi som beslutningsmyndighet tilbudt både pisk og gulrot. Selvfølgelig er det fristende å logre lykkelig og si ja takk når gulrota er forhåpninger og antydninger om tidlig oppstart og rask ferdigstillelse av en etterlengtet ny E6. Det er likevel verdt å merke seg nøye at Nye Veier er helt tydelig på at de ikke gir noen slags garantier på oppstart og framdrift. Deres portefølje evalueres og prioriteringer settes to ganger i året. Dersom også andre prosjekter innfrir kravet om besparelser, samtidig som de har bedre samfunnsnytte enn Melhus-Ulsberg, vil de prioriteres foran dette prosjektet. Dette er Nye veier helt tydelige og ærlige på.

Så er det sånn, at dersom gulrota ikke er overbevisende nok, har også Nye veier en pisk på lur for dem som fortsatt måtte være i tvil. De truer med å i verste fall utsette framdriften inntil sju år dersom Lerkrysset beholdes. Dermed fraskriver de seg ansvaret for framdrift og trafikksikkerhet, og plasserer ansvaret over på oss som lokalpolitikere. Det kan trolig oppfattes som behagelig for Nye Veier, men oppleves ikke særlig rettferdig.

Vi settes dermed i en umulig situasjon der vi som politikere må velge mellom pest eller kolera, og vi vet at resultatene av begge er både smertefulle og ubehagelige. Nye Veier forsøker gjennom sin kronikk i Adressa å plassere tilhengerne av kryss i veikanten som en dum Ole Brumm som ønsket seg for mye og dermed spolerte sine sjanser. Det får så være. Vårt hjerte brenner for en livskraftig kommune i vekst, vi kjemper for lokal næring- og bostedsutvikling, og vi vil være forberedt på framtida. Vi tenker langsiktig og står derfor fast på at det beste for Melhus og Trondheimsregionen er å ha en kryssløsning på Ler. Så vårt ønske er -i tråd med Nye veiers visjon- gi oss god vei, raskt og smart.