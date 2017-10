Unge funksjonshemmede kan bli offer for dårlig kommuneøkonomi

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Kirsti Stenersen, regionleder Norges Handikapforbund (NHF) Trøndelag

Riktige hjelpemidler er en forutsetning for å kunne føre helt normale, aktive og sosiale liv. Regjeringen vil i sitt forslag til Statsbudsjett gi kommunene finansieringsansvar og flere oppgaver på hjelpemiddelområdet. Ved å flytte ansvaret for hjelpemidler som rullatorer og trappeheiser fra stat til kommune kan fremtiden til unge funksjonshemmede bli kommuneøkonomiens offer. Det er å snik-amputere nasjonens ryggrad.

Det sies at Norge har verdens beste hjelpemiddelordning. Vi har gode hjelpemiddelsentraler og hjelpemidlene blir finansiert via den statlige folketrygden. Alle skal få dekket sine behov, uavhengig av hvor i landet de bor. Det sikrer at vi får de hjelpemidlene vi trenger, når vi trenger dem - ikke når kommunen har råd!

Norske kommuner er dyktige på mye, men de er også forskjellige. Vi kan ikke risikere at tilgangen til hjelpemidler blir avhengig av kommunebudsjettet eller av hva slags kompetanse som finnes lokalt.

De siste årene har vi sett flere angrep på hjelpemiddelformidlingen. Noen hjelpemidler er allerede tatt ut av folketrygden, til vår store fortvilelse. Mange mennesker får ikke lenger de hjelpemidlene de trenger.

Det hjelper ikke å ha rett, hvis hverdagen blir en kamp for å få rett!

Vi har fagfolk i ryggen når vi sier at dette kan føre til at mange får større hjelpebehov og blir mer isolert. En høringsrunde før sommeren viste dessuten at de fleste kommuner faktisk ikke ønsker dette. Av alle kommunene i Nord - og Sør Trøndelag som gav høringssvar, mente bare en kommune at det kan være positive effekter med en delvis overføring til kommunene innen hjelpemiddelforvaltningen.

Å flytte hjelpemiddelansvaret kan fort bli en tapssituasjon for kommunene.

Hjelpemiddelformidlingen er ikke problemfri. Både søknads- og formidlingsprosessen kan være langdryg og kronglete. Vårt råd er: Sett heller i gang med forenklinger og effektivisering!Det kan gjøres uten å rasere det som fungerer.

Vi har ikke velferdsstaten fordi vi er rike, vi er rike fordi vi har velferdsstaten. Og selve ryggraden i den er Folketrygden.

Hva blir det neste? Rullestolene? Mammapermen? Pensjonen? Sykepengene?

Nok er nok! Ikke tull med Folketrygden.