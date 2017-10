Noen ganger kan en vel lure på om hodet er med på kjøreturen?

Skrevet av Ketil Pedersen

COOP Prix på Kvål har en diger parkeringsplass tilgjengelig og da bildet ble tatt var denne nesten helt tom.

For mange biler ved skysstasjonen Utenfor Melhus skysstasjon har det vært flere nestenulykker fordi parkeringsplassen er overfylt.

Antar denne sjåføren "skulle bare", - nesten som i boken om Albert Åberg. Men for oss andre var det knapt mulig å komme seg ut av butikken med handleposer i hendene. Det ville vært bortimot helt umulig med handi-kaphjelpemidler som gåstol og rullestol. Sjåføren klarte i samme slengen å blokkere handikapparkeringen til høyre for inngangen. Dette kalles ikke morsomt, for humor krever nemlig en hvis grad av klokskap, så dette må kalles noe helt annet...