Rause samfunn med plass for mangfold!

Skrevet av stortingskandidat Geirmund Lykke (KrF) og Karin Bjørkhaug, andrekandidat til Stortinget, KrF

Det er når vi er rotfestet i vår egen kulturarv at vi kan møte andre med trygghet, åpenhet og raushet.

Derfor trenger barna å lære om de kristne verdiene i skolen.

Derfor støtter KrF K-en i KRLE-faget.

Bruk stemmeretten! Ikke la andre bestemme for deg.

Derfor er det ikke mer nøytralitet vi trenger, men verdiforankring og rom for mangfold.

Derfor sier KrF nei til kutt i støtten til trossamfunn – troen skal ha plass i det offentlige rom.

Et livssynåpent samfunn gir plass for ulikhet og fargesprakende mangfold. Det er bedre å åpne opp for forskjellighet enn å forsøke å gjemme uenighet bak nøytralitet. Det vil bygge opp under respekt for hverandres ståsted.

Hvis troen skal pakkes bort og privatiseres, bidrar det heller til mistenkeliggjøring og konflikt. KrF vil sikre retten til å uttrykke tro gjennom bruk av religiøse symboler, smykker eller plagg i det offentlige rom så lenge dette ikke er til hinder for læring, deltakelse eller å løse arbeidsoppgaver.

Alle mennesker er skapt forskjellige, med stor frihet til å velge hvordan vi vil leve våre liv. Som kristendemokrat ser jeg på forskjellighet og mangfold som positivt og velkomment. Alle har rett til religionsfrihet og kan ikke påtvinges en tro på tvers av deres egen vilje. Alle mennesker skal være likeverdige deltakere i samfunnet og gis mulighet til å bidra med sine evner og egenskaper.

Gi plass for tro og mangfold! Godt verdivalg!