Mer praktisk læring

Skrevet av stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen, ordfører Gunnar Krogstad og fylkesordfører Tore O. Sandvik, Ap

Arbeiderpartiet mener en av årsakene er at det er blitt for lite praktisk læring i skolen. Skolen må allerede fra første klasse forberede elevene på alle utdanningsmuligheter, også yrkesfag.

Grunnlaget

En annen årsak til at elever ikke fullfører skolen, er at de ikke fikk med seg de grunnleggende ferdighetene; lese, skrive og regne, de første skoleårene.

Skal flere elever bli sett og få med seg dette, trenger vi en ekstra innsats de første skoleårene.

Arbeiderpartiet vil derfor ansette 2000 flere lærere i 1.- 4. klasse – i tillegg til de 1000 ekstra lærerne som trengs i grunnskolen for å møte elevtallsveksten.

Dette betyr også mye for vår kommune, og vil gi oss muligheten til å styrke innsatsen for de yngste elevene, slik at alle blir med på ferden gjennom grunnskolen, slik at de behersker de grunnleggende ferdighetene.

Sylvi Listhaug gjør lærerjobben vanskelig Vi trenger en minister som fremmer integrering, ikke en som skaper frykt og intoleranse.

Lettere å forstå teorien

Vi må styrke den praktiske delen av barneskolen.

Å få prøve seg i praktiske ferdigheter hjemme er ikke lenger like vanlig som før, og færre barn har i dag foreldre som er fagarbeidere. Derfor er det mange som ikke har noe skikkelig inntrykk av hva yrkesfag er eller om de liker eller har talent for praktisk arbeid. Elever med gode praktiske ferdigheter må også få tilbakemelding om at de er skolevinnere.

Mange elever vil også beherske de teoretiske fagene bedre om læringen blir mer praktisk. Ingen vel bevart pianolærer ville ha forlangt at du skulle kunne alle notene FØR du fikk begynne å spille på pianoet. Slik må det også være med matematikken.

Praktisk læring vil gjøre det lettere å forstå behovet for å kunne matte, og dermed øke både motivasjonen og ferdighetene i faget.

Arbeiderpartiet vil derfor innf ø re den praktiske skolesekken, for at alle elever skal få pr ø ve seg i praktiske ferdigheter og få l æ re av fagfolk som formidle glede og stolthet over eget fag.

Gjennom den praktiske skolesekken kan vi la elevene selv få bli kjent med ulike fag og yrker, og få et grunnlag for å selv velge om de velge yrkesfag.

Da Ap satt i regjering innførte vi den kulturelle skolesekken, der elever får møte kunst og kultur og besøke kulturinstitusjoner. Den har vært en suksess. Det burde også være like naturlig at elever besøker en byggeplass, sykehjem eller restaurant som et museum.

Praktisk skolesekk

Kommunene må tilpasse innholdet til sitt lokale arbeidsliv, med besøk hos de næringene og fagfolkene som er viktig for deres kommune. Men i tillegg skal skolemyndighetene bidra med å systematisere gode, konkrete opplegg som kan tas i bruk over hele landet.

I Oslo er vår skolebyråd allerede i gang med å innføre en slik praktisk skolesekk som en del av det arbeidet de gjør med å introdusere yrkesfag allerede i barneskolen. Nå vil vi ta denne modellen ut i hele landet.

Norsk skole er en god skole, men vi må aldri slutte å gjøre den bedre. Dette valget er et vegvalg.

Om du er usikker på om eller hva du skal stemme: La tvilen komme framtida til gode, stem for barna. Stem for en bedre skole. Stem Arbeiderpartiet.