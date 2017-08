Svarreplikk til Hovin Arbeiderlag

I TB 18/8 har Hovin Arbeiderlag (HA) et innlegg der de svarer på mitt innlegg angående Koloåsen steinbrudd. HA gjentar argumentet om arbeidsplasser, og begrunner standpunktet med at de «ønsker at ting skal skje på Hovin». Konsekvensene for aktiviteten vies derimot ingen oppmerksomhet annet enn at trafikksituasjonen var nevnt i første omgang. Dette blir svært enkel og populistisk argumentasjon, det er tross alt snakk om et industrianlegg med uttak og knusing av stein, og massiv tungtrafikk i et natur- og boområde.

Det jeg leser av innlegget er at de allerede nå har en positiv innstilling til steinbruddet, samtidig som de sier at det er først når en konsekvensutredning foreligger at man kan ta en «endelig og god avgjørelse om vi går for oppstart av Koloåsen steinbrudd».

Så har HA tatt sin avgjørelse, eller har de ikke? HA redegjør heller ikke for kommuneplanen sin posisjon og rolle, og jeg tolker det dit hen at slike tiltak ifølge HA uproblematisk kan behandles uavhengig av kommuneplanen som sådan.

Koloåsen steinbrudd – svar til Anne Sørtømme I et leserinnlegg fra Anne Sørtømme ble det rettet et spørsmål til meg vedrørende Hovin arbeiderlags uttalelse om Koloåsen steinbrudd.

Og når de uttaler at planprosessen bør komme i gang uavhengig av kommunedelplana, så uttaler de seg også i strid med sitt eget parti som støttet vedtaket om å vurdere saken i en helhetlig sammenheng, der «en regulering slik det legges opp til vil være i strid med kommuneplanens arealdel» (jf. svarinnlegget fra Gunnar Krogstad 18/8). Kommuneplanen er et av de viktigste verktøyene vi som politikere har. Den har et formål, og den er et resultat av omstendelige politiske prosesser der alle har hatt anledning til å komme med høringsinnspill.

Å la omfattende tiltak, som et steinbrudd er, få omgå disse planene, er å undergrave både demokratiet og det faglige i en slik planprosess. Inntil videre håper jeg at saken får ligge i skuffen fram til neste rullering av kommunedelplana, og at saken blir satt i en riktig kontekst.

Anne Sørtømme, kommunestyrerepresentant for SV