Fagorganiserte vil ha ny regjering!

Medlemmene ønsker en ny regjering for landet.

Blant de viktigste sakene for våre medlemmer er faste stillinger.

Dagens Høyre/Frp-regjering har vist at de ikke lytter til fagorganiserte.

De har åpnet for midlertidige ansettelser også der det er behov for faste stillinger. Det gir ikke flere arbeidsplasser, bare flere utrygge jobber, og det gir arbeidsgiver større makt over arbeidstakerne.

Videre er våre medlemmer opptatt av å bevare søndag som en annerledes dag. Men dagens Høyre/Frp-regjering har også her valgt en helt annen politisk retning.

De foreslo i 2015 en full åpning for søndagsåpne butikker. Hadde den fått gjennomslag for det, ville mange flere enn i dag, både butikkansatte og andre yrkesgrupper, måttet jobbe på søndag.

Landet trenger et flertall for en ny politisk kurs. De rødgrønne partiene har garantert at de vil oppheve den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, og at muligheten til søndagsåpne butikker ikke utvides.

LOs 90.000 medlemmer i Trøndelag bruker stemmeretten. Det gjør de for et trygt og anstendig arbeidsliv.

Din stemme teller, bruk stemmeretten – godt valg!

Kristian Tangen, distriktssekretær LO Sør-Trøndelag