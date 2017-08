Overdreven reguleringsiver fra Hovin Arbeiderlag

Hovin Arbeiderlag (HA) har i TB 1. august et leserinnlegg der de tar til orde for å sette i gang regulering av Koloåsen steinbrudd, en sak som formannskapet som kjent gikk imot å regulere nå før neste rullering av kommuneplanens arealdel.

Koloåsen steinbrudd Formannskapet i Melhus kommune vedtok på formannskapsmøte den 28/3-2017 å ikke igangsette planprogram for Koloåsen steinbrudd.

I innlegget er det flere uklarheter som HA bør redegjøre for. Det ene er om de faktisk mener at man bør sette i gang med selve reguleringsplanen (jfr. overskriften), eller om det er et planprogram som bør igangsettes (jfr. siste avsnitt).

Når det gjelder politisk behandling, så ser jeg det som et svært viktig moment at slike tiltak må sees i en større sammenheng, noe som i praksis vil si at det må knyttes til den aktuelle plana (for Melhus sin del har vi en kommunedelplan for grustak, steinbrudd og massedeponi). Det er den eneste måten å få en totaloversikt på, og dette understreker også fylkesmannen (jfr. saksfremlegget til formannskapet 28/3-17).

Er det behov?

Er det faktisk behov for tiltaket? Hva har vi allerede av ressurser i eksisterende og nedlagte brudd? Hva er behovene? Vi skal også ha i bakhodet at det er en privat entreprenør som er initiativtaker til det omtalte steinbruddet, og at det også er aktører som har flere planer på trappene. Hva så med disse? Skal vi si ja takk og amen til alle fordi det generer årsverk og inntekter til grunneiere? Eller er det først til mølla-prinsippet som gjelder? Hva har HA tenkt om det?

Forringelse

Her på Tømmessletta er det også et steinbrudd under planlegging av entreprenør, et tilfelle som i enda større grad ville påført oss som bor her en enorm belastning om det blir gjennomført. Og jeg som nabogrunneier blir også skadelidende i form av forventet forringelse av min egen skog (pga. støv) og forringet og redusert jakt-, tur- og rekreasjonsterreng. Forøvrig var det allerede gjort godt rede for mange negative konsekvenser for folkehelse og klima og miljø i saksfremlegget til formannskapet. Denne redegjørelsen bør i seg selv være nok til at HA bør stille noen kritiske spørsmål før reguleringsiveren tar overhånd.

Utmarksområde

HA argumenterer med arbeidsplasser og inntekter for grunneierne. Det kan vel de fleste av oss applaudere. Men, så er det et stort «men». I et slik prosjekt er det mange andre hensyn å ta, særlig fordi området i dag er et utmarksområde som benyttes til friluftsliv, og fordi det er innbyggere som kommer i sterk berøring med tungtrafikken til og fra området, samt støy og støvplager. Noen bor også så nært som 300 meter i luftlinje til området. Hva trafikkmengde angår, har jeg fått referert et estimat på 6700 lastebillass med stein per år, over en periode på flere år. Returtransporten kommer i tillegg. Dette skal altså passere boområder, skolevei og skole/barnehage.

HA nevner at fv 475 må oppgraderes for å ivareta trafikksikkerhet. Det hadde vært fantastisk, som myk trafikant beveger man seg her allerede i et stadig knefall for eget liv og helse. Men hvem forventer dere da vil finansiere dette? Entreprenør? Fylkeskommunen? Det skal sprenges mye rhyolitt for å gjøre en tilstrekkelig utbedring økonomisk bærekraftig.

Det er elendig politisk forvaltning å kun se slike tiltak isolert og uten kontekst. Derfor er det absolutt ingen grunn til å gå i gang med noe reguleringsarbeid nå. Da kan vi like godt slutte å lage planer for planenes skyld (tiltaket er i strid med gjeldende plan for området). Og vi som ville blitt naboer til aktiviteten, ville sittet igjen med lite eller ingen boverdi her.

Anne Sørtømme, beboer ved Tømmesdalsvegen og kommunestyrerepresentant for SV