Sommertoget tordnet forbi!

Og det føyer seg godt inn i tidligere års Sommeråpent-program på båt og vei. En fantastisk måte å engasjere, underholde og formidle folkelivet på i det det vakre landet vårt. At det i år foregår på skinner, er ekstra gledelig for en jernbaneentusiast.

Et lite skår i gleden er at de har valgt bort den delen av Rørosbanen som går gjennom mitt distrikt. Nemlig Singsås. At de spanderte på seg tre stopp i nabokommunen Holtålen før de snur mot sør igjen, får vi bare misunne dem på vennskapelig nabovis.

Vi får trøste oss med at de stoppet både på Støren og Soknedal i vår kommune. Men faktisk passerte selve Sommertoget Singsås hele to ganger. Da uten NRK og program. Singsås stasjon ble passert både søndag og mandag på vei til og fra Marienborg for vedlikehold. De ivrigste av oss fikk sjansen til å fotografere det unike togsettet i fart. Noe som er en utfordring. Toget beveger seg mange meter fra du trykker på knappen til bildet er fanget.

Singsås stasjon hadde vært et fantastisk sted for en stopp. Ikke minst historisk. Her spiste Oscar II og det store følget middag under åpningen av Rørosbanen 14. oktober 1877.

På returen den 16. var det frokost på Singsås for det samme følget.

Oscar II moret seg da med å få til et kappløp blant stedets unger om epler som han kastet utover. Restaurant med frokostservering og middag var det på Singsås helt til 1952.

Jeg kan fra min barndoms togreiser huske konduktørens annonsering. Udødeliggjort av Falkberget i Bør Børson.

Da Børson reiste på 2. klasse på vei til Trondhjem og konduktøren la billettangen på lueskjermen og spurte «Skal De ha middag på Singsås?» og Børson svarer «Selvfølgelig!».

På hjemturen etter å ha ordnet opp med kreditorene i Trondhjem ved hjelp av Tolvoldgutens penger kom den angrende Bør på noe: «Han hoppet av på Singsås og telegraferte til skysstasjonen i Olderdalen: Møt med to hester og trille. Bør Børson jr.»

Den vakre og fredede stasjonsbygningen på Singsås står eksteriørmessig stort sett slik den var ved Røtrosbanens åpning i 1877. Og hadde vært en flott ramme for et program i Sommeråpent.

Harald Forodden