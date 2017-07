Nå er enda et skoleår ferdig. Barn i alle aldre kan endelig glemme de times-lange leksene sine som spiser opp tiden deres. 5- og 6-åringer av generasjon 2011 gleder seg allerede til å begynne på skolen. Men bør de egentlig gjøre det?

Elevene fikk være lærere Under aktivitetsdagen på Flå skole var det elevene som bestemte.

På skolen møter de en verden, hvor det teoretiske står i sentrum. Ikke lenger ser man på barnets forhold til den andre verdenen, men på forholdet mellom hodet og tavla. At alle skal ha evnen til å være en deltaker i samfunnet ved hjelp av å kunne lese og skrive er en selvfølge. Spørsmålet er da om dette skal prioriteres så hodeløst at barn mister betydningen av å være barn. For barndom er ikke å sitte innelukket i et rom mens de «samfunnsnyttige» evnene måles etter maler, som i en eller annen dystopi.

Barndom er friheten til å tenke, teste og velge selv. Man må som ansvarlige voksne kompromissere med barns ønsker å behov. Ta for eksempel behovet for fysisk aktivitet. Er det merkelig at barn er urolige i klasserommet når man vet at de lengter etter å få brukt kroppen?

130 unger spiller fotball i skoleferien Endelig ble fotballskolen på Støren velsignet med godvær.

Derfor mener vi i Grønn Ungdom at det skal introduseres en sjette grunnleggende ferdighet, den praktiske. Med dette vil det bli gitt rom for praktiske arbeidsmetoder i alle fag. Som en del av barnas mulighet til fri tanke ønsker vi også å styrke elevmedvirkningen til elevrådet, ved å la dem være med på bestemme over den pedagogiske delen av deres skolehverdag. En viktig del av en skole som setter barna i sentrum er gode lærere som bruker tiden sin på barna. Derfor vil vi redusere kravene om en ustanselig rapportering og vurdering Med dette kan får vi håpe at i hvert fall kullet 2012 kan få et annerledes skoleår.

Adrian Leander Skagen

Landsstyrerepresentant for Grønn Ungdom

Sør-Trøndelag