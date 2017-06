Årets rekordlaks kan være tatt

Fredag ettermiddag fikk Mads Ramsdahl Hansen en laks på 23,1 kilo på Kregnes på Kvål. Dette er trolig rekorden i Norge hittil i år, og soleklar rekord på Kregnes. En av grunneierne kom med en avstøpning av den tidligere rekorden, men denne var cirka 15 centimeter kortere. Mads sin rekordlaks målte hele 133 centimeter.

To over 20 kilo

Torstein Rognes har spådd minst to lakser over 20 kilo i år. Den andre kom også fredag, og den veide litt over 21 kilo.

– Det skal nok mye til å slå en rekord på 23,1 kilo. Da blir jeg virkelig overrasket. Men vi vet det går mye stor fisk i Gaula nå, sier Torstein Rognes i Gaula fiskeforvaltning. Som årsak oppgir han restriktivt uttak de siste åra, og god mattilgang i sjøen.

– Det er veldig artig å oppleve noe sånt. Gaula er kjent for sine store lakser, og dette styrker elvas posisjon, sier Rognes.

Han tror sjansene for riktig store lakser vil vare et par-tre uker framover. Det er allerede meldt om mye laks de første to døgnene. Over 100 er rapportert innen fredag ettermiddag, og mange av dem er store.

Torstein Rognes tør ikke si nøyaktig hvor den stor den største Gaula-laksen er, som er tatt under ordinært fiske. Men i løpet av de siste 20 åra kjenner han ikke til noen større enn denne på 23,1 kilo.

– Utrolig artig

Også danske Mads er overveldet over fangsten.

– Ja, dette er stort. Jeg har fisket laks i Gaula i 25 år, men har aldri sett større laks. Det er bare utrolig å oppleve dette, sier han.

Mye laks den første natta Den første laksen ble halt i land 11 minutter over midnatt 1. juni.

Laksen gikk på flue, og Mads skjønte med én gang at dette var storfisk.

– Den dro noe voldsomt. Først gikk den 200 meter oppover elva, så raste den nedover. Jeg prøvde å kjøre den hardt, men måtte følge etter nedover elva. Vi var nok én kilometer nede i elva da kompisen min kunne ta den med håven. Da hadde det gått en halv time, forteller Mads.

Han beskriver fisken som i meget godt hold. Det var en hann, slik laks over 20 kilo ofte er.

– Hadde det vært en hunn hadde jeg latt den gå, sier Mads.

En solskinnsfisk

Nå skal fisken røykes. Men først blir det fest ved gapahuken på Kregnes. Naboer og andre fiskere kom for å gratulere, og ryktet om laksen går i hele Gauldalen.

– De første er de største Det gjelder å være tidlig ute når laksesesongen nærmer seg.

Mads er blant en gjeng med danske fiskere som har vært i Gaula i 25-30 år. De kom oppover natt til onsdag, og tok de første kastene etter midnatt torsdag.

– Men det er først i dag vi har fisket ordentlig. En kompis sier at laksen er en solskinnsfisk, og det tror jeg stemmer, gliser Mads.