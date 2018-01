Voksen tjukkmjølkspudding

Kultur

Hvis det begynner å bli litt for slitsomt å holde på strenge nyttårsforsetter, kan det hende en lokal og sesongtilpasset vinterdessert er akkurat det du trenger.

Tjukkmjølk er en lokal spesialitet som ikke lages andre steder enn i Trøndelag, epler er den frukten som vokser villigst i vårt langstrakte land og som holder fin kvalitet utover vinteren, og konjakk – vel, den er ikke akkurat hjemmeavlet, men trønderne befinner høyt på listen over de som oftest bærer med seg en flaske hjem fra Vinmonopolet.

Den store lokalhelten i denne desserten er tjukkmjølka, en syrlig og lett melkevariant som de fleste forbinder med tidlige morgener, frokost og havregryn.

En slags urnorsk yoghurt, der tettegras i melk utvikler en kultur som både syrner og tykner melka, og samtidig gir den sin helt spesielle smak. Mager er den også, så i en dessert bør den få følge av fet fløte for ikke å bli for tynn i smaken. Halvblanding gir en veldig god balanse, men det går fint å bruke litt mer tettemjølk og litt mindre fløte hvis du vil ha en syrligere dessert.

Oppskriften nedenfor inneholder 8 plater gelatin. Det er mye, men det er det som skal til for at du skal kunne hvelve ut puddingene.

Dersom du i stedet vil servere dem i glass, kan du gå ned til så lite som 3 plater gelatin, med en kremmyk dessert som resultat. Begge deler er gode, men på hver sin måte.

Tradisjonelt blir de aller fleste hvite puddinger servert med bær eller bærsaus, men med snøen lavende ned utenfor blir det feil med sommerbær.

Epler i konjakk, derimot, er noe som gir den rette sitte-foran-peisen-følelsen. I stedet for det friske i bærene, byr konjakkeplene på noe litt mørkere og mer voksent som funker godt når vinden uler rundt hushjørnene. Alkoholen forsvinner stort sett i løpet av koketiden, men noe blir igjen, så hvis du serverer til barn eller folk som ikke vil ha alkohol, er det et godt alternativ å koke eplebitene i litt eplejuice. Siden selve tjukkmjølkspuddingen er ganske nøytral og litt syrlig i smaken, kan eplene også pimpes opp litt med krydder. Kanel er det naturlige førstevalget, men prøv gjerne ørlitt kardemomme for en varm undertone. Hvis du lager en alkoholfri variant, kan faktisk en liten bit av en stjerneanis i eplejuicen gi smaken av alkohol, uten promillen. Prøv! Det funker faktisk.

TJUKKMJØLKSPUDDING

(4 porsjoner)

3 dl Tjukkmjølk fra Røros

3 dl fløte

100 g sukker

1 vaniljestang

8 plater gelatin

Legg gelatinplatene i bløt i kaldt vann. Splitt vaniljestangen på langs og kok den opp sammen med fløten og sukkeret. Etter noen minutter klemmes vannet ut av gelatinplatene og de røres inn i den varme fløten. Avkjøl litt, fjern vaniljestangen og rør inn tjukkmjølka. Fordel i fire glass og avkjøl i kjøleskap til puddingen er stiv. Serveres enten i glasset eller hvelves ut på tallerken. Lune konjakkepler er en god dessertsaus på.

KONJAKKEPLE

1 stort eple

2 ss sukker

½ dl konjakk

et lite dryss kanel eller kardemomme

Skjær eplet i små terninger. Kok opp sukker og konjakk i en liten kjele, ha i eplebitene og eventuelt krydder og la det koke i ett minutt. Eplebitene blir raskt møre, og det er fint hvis de beholder en anelse tyggemotstand. Avkjøl litt og server sammen med tjukkmjølkspuddingen.