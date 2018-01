Slutt for rådhusmontre

Kultur

Montrene som står på veggen til Melhus rådhus, tas ut av bruk fordi den ikke oppfyller krav. De ble montert samtidig som at Melhus rådhus ble bygd på 1980-tallet.

– Montrene er utslitte, og det er kanskje ikke helt innenfor HMS å måtte stå med stokk og balansere for å få satt opp plakater, sier kulturkonsulent Marit Grendal.

Kulturetaten har foreslått overfor politikerne at det investeres i skjermer der det informeres om ulike arrangement, og har opplyst at montrene er farlige samt at plakatene faller ned.

– Målet er å få opp skjermer utendørs i løpet av vinteren, sier kultursjef Jan Erik Landrø.

I tillegg vil det bli plakater og trailere, forklarer Landrø. Å få fjernet monterne er ikke gjort i en fei.

–De blir ikke tatt ned fordi de er murt inn i veggen, sier Landrø.