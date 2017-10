Olavs Menn synger i Olav Tryggvasons dåpskirke

Olav Tryggvason grunnla Trondheim,og er blitt inspirasjonskilden til koret Olavs Menn. Dette koret ble dannet i forbindelse med operaen Thora, og Olavs menn slo ring rundt kong Olav Tryggvason som kom til husfrue Tora på Rimol i Melhus.

Gir gratis operakonsert tilbake Lettelsen er stor hos styret for Thora-stiftelsen, og i takknemlighet byr Thora operakor på gratiskonsert i Melhus kirke.

Olavs Menn drar nå ut i vesterled,og da nærmere bestemt til kirka de tror Olav Tryggvason ble døpt i. Dåpskirka skal være katedralen i Andover i England, og der skal Olav ha blitt døpt i 974 eller 975.

- Vi ser virkelig fram til å holde en konsert i byens katedral. Her skal vi blant annet framføre to klassiske mannskorsanger, som begge omhandler nettopp Olavs Tryggvason, forteller leder i koret, John Olav Raphaug i ei pressemelding.

Han legger til at konserten er et samarbeid med et lokalt kor i Andover, Harmonium Singers.

I forkant av konserten har Olavs Menn som dirigeres av Lars Eggen, generalprøve. Det skjer i Soknedal kirke 22. oktober. Mennene har fått med seg et damekor - Hauka Decorum. Olavs Menn har 20 medlemmer, og disse kommer fra ulike steder i Trøndelag.