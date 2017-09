Det myldret av liv på kirkebakken

Den forminskede modellen av Støren-kirka har nå fått sin faste plass på kirkebakken, med støpt fundament under. Kirka har blitt veldig populær hos ungene, og var åpen hele dagen da det var myldredag på kirkebakken lørdag. Her holdt trosopplærer Kari Dagrun Digre lesestund for ungene, med stappfull kirke.

Også buktalerdokka Guttorm Grønske var opptatt av kirkemodellen.

– Se! Støren-kirka har fått en baby, sa han.

Det beste med hele dagen

For Anna Krogstad på ni år var den lille kirka dagens høgdepunkt.

– Det artigste var å se lillekirka åpen, sa hun etter at hun hadde spist kake i serveringsteltet på kirkebakken.

Sokneprest Oddbjørn Stjern var veldig fornøgd med dagen. Mellom 100 og 150 personer var innom.

– Vi ønsker å skape møteplasser, og jeg tror vi har greid å skape litt liv og røre, sa han på slutten av dagen.

Inkluderte hele bygda

Teltet har vært et samlingssted før og etter arrangementene i kirka nå i jubileumsuka. Her kunne folk sitte ned for kaffe og kaker, og for å treffe sambygdinger. Lag og foreninger har blitt invitert til å stille opp med servering. Lørdag var det Støren skolekorps, og de hadde godt salg til inntekt for sin egen virksomhet.

– Skolekorpset og mange andre lag og foreninger bidrar med hjelp til Støren kirke, så det er trivelig å kunne gi litt tilbake, sa Oddbjørn Stjern.

Telt og bål

Singsås-speiderne var også til stede på lørdag. De hadde med et stort telt, og her kunne folk søke ly under de to regnskurene som var. Det brant på bålpanna, og man kunne lage seg smores. En marshmallows ble tredd på pinne og varmet over bålet. Med mariekjeks over og under pluss en liten sjokoladebit inni ble det en deilig søtsak. Speiderne lærte også bort knuter, og fortalte litt om virksomheten sin. 10 speidere deltok, av ei gruppe på cirka 35.

Historien om Moses ble dramatisert utendørs, med Oddbjørn Stjern i hovedrollen. Kari Dagrun Digre og kateket Ragnhild Braset Ljøkjell hadde også roller i skuespillet.

Gamle bibler

I fjor ble det registrert gamle bibler og salmebøker i Midtre Gauldal. De var utstilt i forbindelse med myldredagen, og de eldste var trykt på 1700-tallet. Også materiell som blir brukt i forbindelse med trosopplæringa kunne folk se på.

I morgen søndag er det stor jubileumsgudstjeneste i Støren kirke. Hit kommer biskop Herborg Finnset på sitt første besøk i kommunen. Støren musikkorps skal spille og det blir sang av damekoret Uredd og Branches. Kirkemusiker Ronny Kjøsen skal spille sammen med venner. Prost Øystein Flø og de lokale prestene Oddbjørn Stjern og Hans-Ole Sveia deltar. I teltet på kirkebakken blir det kaffe og jubileumskake etter gudstjenesten.

