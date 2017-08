Starter skoleåret med dansehelg

Lørdag og søndag underviser danseinstruktør og koreografen Diego Funes hos Melhus Onstage, og daglig leder Hanna Jakobsen Grinde håper mange kommer for å møte Funes.

Kjent fra filmer

– Han har koreografert og undervist i hele verden, og underviser fast i New York. Mange kjenner kanskje til at han har vært med i kjente musikaler og filmer på MTV, og han hadde med «PS I Love You»-filmen å gjøre. Funes er dyktig, men mange vet nok ikke hvor stor han er, sier Jakobsen Grinde.

Under workshopen blir det muligheter til å bli kjent med Funes, og Melhus Onstage lover høy intensitet og danseglede.

Dansehelga passer for alle fra seks år og oppover, og contempery-dans står på programmet. Flere har meldt seg på allerede, og Jakobsen Grinde forteller at den eldste deltakeren så langt er 50 år. Danseelever fra Trondheim har også meldt interesse.

– Det er ingen begrensning i deltakerantallet, og vi stapper inn alle som kommer. Vi deler heller inn deltakerne i små grupper, opplyser Jakobsen Grinde.

Nytt lokale

Kurset er i Losjehuset der Melhus Onstage har hatt tilhold etter oppstarten i fjor. Losjehuset skal rives så fortNorgeshushar solgt nok boenheter i byggeprosjektet sitt i Losjevegen, og Jakobsen Grinde forteller at det kan bli riving på kort varsel slik at danseskolen ikke kan satse på å få være i Losjehuset framover. Jakten etter nye lokaler har pågått ei stund.

– Det er 90 prosent sjanse for at vi har et lokale om ett år, men vi trenger å ha et sted i mellomåret. Lokalene vi har sett på, har enten vært for dyre eller at folk er redde for støy, sier Jakobsen Grinde.

Ny danseskole åpner om ei uke Medeier og supermann Roar Strand er forsiktig med å love ut at han vil svinge seg på dansegulvet når Melhus onstage er i gang.

Melhus Onstage håper på tilsagn på et lokale de ønsker å leie i Melhus sentrum, og Jakobsen Grinde forteller at de venter på klarsignal. Tilbakemeldinga var ventet torsdag kveld, og var ikke kjent da Trønderbladet gikk i trykken.

Behovet

– Mange foreldre spør om danseskolen kommer i gang snart, og det nærmer seg skolestart. Det er absolutt behov for en danseskole i Melhus selv om kulturskolen har dansetilbud. Vi har spurt Melhus kommune om de kunne hjelpe oss med å finne lokaler, og de har lovt å se etter uten at det har resultert i noe ennå, sier Jakobsen Grinde.

Melhus Onstage hadde forrige skoleår over 200 elever, og initiativtakerne har fått signaler om at enda flere kan være interessert i å bli med på dansetilbudet. Tilbakemeldingene har vært gode, og forestillingene danseskolen har satt opp, har vært godt besøkt.

Full fart i jungelen Melhus Onstage hadde vårforestilling i helga, og er på leting etter nye lokaler.

Nytt skoleår

Kommende skoleår blir det med noen nye lærere.

– De er supergira på å undervise. Alle lærerne er utdannet eller under utdanning, sier Jakobsen Grinde.

Hun er opptatt av at elevene skal følge delaktighet.

– Da kan de føle det litt som sitt eget, tror Jakobsen Grinde.

Ny erfaring

27-åringen er svært glad for at hun har fått prøve seg som daglig leder for Melhus Onstage som ble startet av Roar Strand og Siri Marte Hollekim Strand.

– Det har vært kjempeartig å være daglig leder, og jeg har aldri lært så mye på ett år. Selvfølgelig har det vært slitsomt, men det har gått over all forventning og ungene har storkoste seg. Jeg har lært av mine feil, og vet hvordan vi skal gjøre det neste skoleår, sier Jakobsen Grinde.

Tidligere har hun tatt en bachelorgrad i psykologi, og hun skal straks gå i gang med andreåret på sykepleierstudiet. I sommer har hun jobbet ved Melhus blomsterhandel. Jakobsen Grinde synes det går fint å kombinere studier, dagjobber og rollen som daglig leder for Melhus Onstage.

– Jeg ønsker å hjelpe folk på ulike nivåer. For noen hjelper det å være fysisk aktiv og bli sett. Dansen har lenge vært min terapi, forteller Jakobsen Grinde.