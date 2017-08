Klart for plattfest på Korsvegen

Den årlige plattfesten på Korsvegen har blitt en aldri så liten tradisjon, og i år, som i fjor, er Vassendgutane klare for å feste. Fotballavdelinga i idrttslaget Leik er arrangør, og forteller at de ikke kastet bort tiden med å booke de igjen.

– Vassendgutane er muligens landets beste festband, og vi solgte rundt 1200 billetter i fjor, som var kjempebra. Derfor sjekket vi nesten umiddelbart om det var mulig å få de tilbake i år, og heldigvis var de ledige i den helga i august, så vi tenkte egentlig ikke noe mer over det, forteller Ole Ingebrigt Eid i Leik.

Folk kommer uansett vær

Konseptet blir det samme, en tradisjonell plattfest, ifølge herr Eid selv. Han håper at værgudene kan bidra med solstråler, men han har på følelsen at været ikke blir en faktor hva det gjelder antall publikummere.

–Jeg tror folk kommer uansett om det regner eller om det er sydentendenser, spår en lattermild arrangør.

–Vi er jo ikke akkurat vant med finvær, det skal helst regne litt.

Uheldig med kollidering

Eid er klar over at plattfesten kolliderer med sommerfesten i Melhus, og er spent på om det er plass til to konserter på én kveld i Melhus.

–Jeg er overhodet ikke negativ, men det blir spennende å se om dette lønner seg økonomisk. Dette vil gå utover begge to, poengterer Eid.

Han mener at det vil være viktig med dialog i fremtiden, om det skulle vise seg at lørdagens kollisjon blir et problem.

–Vi var 1200 i fjor, og sikter oss inn på rundt 1000 i år. Uansett hvor mange vi blir, så har vi muligheten til å både komprimere og utvide området. Vi så i fjor at det kanskje ble litt for god plass, så vi tenker nok å skrumpe inn litt rundt scenen, som vil gjøre stemningen bedre, konstaterer han.

Siste innspurt før ferie

Konserten på Korsvegen blir Vassendgutanes siste konsert før de tar seg en velfortjent ferie etter en travel sommer med spillejobber over hele landet.