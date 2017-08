Fredag smeller det med TNT

I år er det 30 år siden TNT ga ut det smått legendariske albumet «Tell No Tales», og nå er de tilbake med besetningen som tok Norge og verden med storm. Fredag gjester de Singsås Kulturarena.

–Det er veldig artig at vi har booket TNT, vi håper at det kan appellere til de voksne, ettersom vi har hatt en del ungdoms- og festartister i det siste, forteller Katrine Ustad i Singsås Arrangement.

Håper på firesifret

Singsås Arrangement består av Singsås damekor, Singsås motorklubb, Singsås skytterlag og Singsås samfunnshus. De har i mange år arrangert store fester i Singsås.

Ustad er usikker på hvor mange som kommer, både med tanke på været, men også med tanke på lørdagens konserter. Hun håper likevel på at det kommer rundt 1000-1200 for å se på det verdensvante bandet. Hun påpeker at det skal settes opp tre øltelt, så det blir godt med sitteplasser under tak om regnet skulle melde sin ankomst.

–I tillegg er det jo tak over scenen, så artistene og de aller fleste publikummerne står under tak, legger hun til.

Satser på sikkerhet

Katrine Ustad fremhever at de har et godt samarbeid med politi og vakthold på disse arrangementene.

–Vi har leid inn fire stykker fra politiet, åtte fra vaktselskap, fire fra Røde Kors, i tillegg til rundt 60 frivillige vakter og natteravner. Vi er godt utstyrt med andre ord, sier Ustad.

Én av få på eksklusiv liste

TNT slo for alvor igjennom nettopp for 30 år siden, da albumet «Tell No Tales» toppet hitlistene i Norge. Monsterhiten «10.000 Lovers (In One)» snek seg inn på den offisielle topp 100-lista til Billboard Magazine, noe bare en håndfull andre norske artister har oppnådd gjennom tidene.

Det har vært utallige utskiftninger i rekkene opp gjennom årene, men på fredag er det, som i 1987 Tony Harnell, Ronni Le Tekrø og Morten «Diesel» Dahl som står for fyrverkeriet.

Spiller både gammelt og nytt

Bandet vil spille musikk fra det nye albumet som kommer i løpet av året, men Ustad lover at TNT vil sørge for at publikum får alle de gode, gamle hitene de etterspør.

–Det er jo ekstra gøy at det er originalbesetningen som stiller, og vi har fått forespørsler fra folk på Røros som spør om det finnes campingmuligheter i nærheten, fordi de vil så gjerne komme. Dessverre har fiskesesongen okkupert omtrent alt av campingplasser langs Gaula, men vi håper å finne en løsning på det, sier Katrine Ustad til Trønderbladet.

Det lokale bandet "Black Widow" fra Berkåk og Soknedal varmer opp for TNT, og det vil være musikk på scenen fra rundt 21.30.