Plass til flere på Filmbussen

- Vi har allerede 17 påmeldte – men vi tar imot etteranmeldte, opplyser kulturkonsulent Steinar Haugen i Skaun kommune.

- Og vi kan ta imot opp mot 30. Og vi ønsker at vi et år skal nå det tallet, tilføyer Haugen.

- Dette er skikkelig kulturtilbud for ungdom som kjenner at sommeren blir laaaaang.

Les også: Krig om maten i Melhus

Proffe ledere

Fem profesjonelle filmskapere som er ansvarlige for dette tilbudet. Og det er er disse som reiser Trøndelag rundt med buss. De fyller opp minibussen med seg sjøl og filmutstyr (derav navnet på tilbudet). Vi sitter ikke i bussen og ser film/ lager film – det er litt viktig påminning, tilføyer Haugen.

Til «halv» pris

Melhus og Skaun samarbeider om tiltaket for femte året, og Filmbussen veksler mellom å stoppe i Skaun og Melhus. I år kommer den til Børsa. Dette er et interkommunalt kulturtilbud med tradisjoner, og dto kommunene er svært fornøyd med ordningen, forteller Haugen:

- Vi får et fint tilbud til våre ungdom for «halv» pris, det er flere ungdom å rekruttere til tilbudet når to kommuner går sammen, og ungdommene blir kjent på tvers av kommunegrensene.

Filmen som skal representere Sør-Trøndelag på UKM-landsfestivalen i Sandnes 21. – 25. juni i år, ble laget under Filmbussdagene på Melhus i fjor sommer.

«Hilde Patricia's vannmelonskrekk» må sies å være en ganske aktuell film. Den handler om avhengighet av stoff/vannmelon, korrupsjon og utro politibetjenter og om å stå opp mot urett.

Les også: Flyttet til Oslo for film og TV