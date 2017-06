Fullt hus for Jørn Hoel på Melhus

I kveld skal det varmes opp til Melhusfestivalen, og det er delt ut 100 gratisbilletter til konserten med Jørn Hoel, på ulike måter.

Billettene har vært tilgjengelig blant annet via ulike trekninger, og nå har alle fått hver sin eier.

Konserten blir på ca 90 minutter, og Jørn Hoel har uttalt at han setter pris på denne typen intime konsertsettinger.

–Jeg liker den utfordrende nærheten som oppstår i et lokale med et sittende publikum, med bare meg selv på scenen. Jeg elsker å skape et samspill med publikum, og det blir enda lettere å flørte og improvisere. Litt skremmende også egentlig å skulle være så naken foran et publikum, men samtidig er det en flott følelse å kommunisere så direkte med folk, sier artisten.