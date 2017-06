Sagauka ble åpnet med spel

Rundt 1000 barn var samlet i Monstubakkan (Hallsletta) i Melhus da Sagauka ble åpnet tirsdag.

Den kvinneglade jarlen

I hellinga framførte 188 fjerdeklassinger den dramatiske historien om Håkon jarl som endte sine dager i grisebingen hos den mektige Tora på Rimol. Jarlen ble jaget fordi bøndene mente han var for kvinneglad. Ifølge sagahistorien var det trellen Tormod Kark som skar hodet av Håkon jarl, og som etterpå led samme skjebne. Olav Tryggvason kom med sin hær til Melhus, og sørget for at hodene ble satt på stake på Lade til skrekk og advarsel.

Syntes det var moro

Fjerdeklassingene hadde øvd godt, og framførte på flott vis den sterke historien. Kulturskolen stilte med orkester der musikerne var kledd i relevante antrekk. Cristiano (10) syntes det var bra å få være med på åpningsarrangementet. Det beste var å få kle seg ut, forklarte Cristiano.

- Bra, er også Ivers (9) kommentar til hva han syntes om å få være med på spelet.

Mohanad (9) forteller at det var kjempegøy å være med, og han spilte rollen som kong Olav Tryggvason.

Årets tema for Sagauka er handel.

- Det er enklere å handle nå enn før, slo fjerdeklassingene fast i en replikk i åpningsseremonien.

Prosjektleder Ingunn Quenild er stolt over innsatsen til fjerdeklassingene, og sier at Sagauka er et kjempebra tiltak.

- Fjerdeklassingene får lære om sagatida, og får muligheten til å komme så nær historien til Melhus. De tar vare på tradisjonene, sier Quenild etter forestillinga.

Fortsatt strid

I åpningstalen framførte ordfører Gunnar Krogstad et selvskrevet dikt der det i første vers heter blant annet «Vi står og er glad for at været har letta». Som tidligere år var det fint vær under åpningsarrangementet.

I et annet vers heter det «Ja, strid har det vært her på Melhus sin jord – det strides jo ennå, men da helst med ord». Ordføreren opptrådte i ei kappe som var sydd til operaen Thora på Rimol.

Rennebu-ordfører Ola Øie var gjest som i fjor, og han var meget imponert over det han så.

Etter at fjerdeklassingene var ferdig med framføringa av spelet, hadde Trondheim vikinglag blant annet oppvisning der ungene fikk se vikingkamp. Dette gjorde inntrykk på de minste, og de ansatte i en barnehage forsikret ungene om at det ikke var ekte kamp.