Rotter seg sammen og lager storkorps

Lørdag øvde rundt hundre barn sammen på Gauldal skole- og kultursenter på Støren. De ble delt inn i grupper, og hadde egne instruktører på hver gruppe, og til slutt endte dagen med en flott «hentekonsert», når foreldrene og andre kom for å hente sine barn.

Dagen ble betalt i sin helhet av Sparebank1 Midt-Norge på Støren og Melhus, og banksjef Karl Reinert Halsen var personlig til stede deler av dagen, og fikk sett med egne øyne hva pengene ble brukt til.

Korpsløftet

Banken har kalt satsingen for «Korpsløftet», og ikke bare ga de penger til korpsseminaret på lørdag, men de har også tatt initiativ til et spleiselag gjennom Sparebank1s tjeneste som heter nettopp «Spleis». Her kan folk i dette tilfellet gi penger til korpsene i Melhus og Midtre Gauldal, SMN på Melhus og Støren vil i tillegg gi en god slump ekstra penger til korpsene fra egen kasse. Disse pengene kan korpsene bruke til det de selv trenger mest, enten det er noter, uniformer eller instruktører.

Satset litt ekstra

Men på lørdag var det ikke bare korpsene i Melhus og Midtre Gauldal som fikk glede av satsingen. På seminaret var det også med unge musikere fra korpsene i Rennebu og på Kvikne. Soknedal skolekorps pleier å arrangere et slikt stevne, kan kultursjef i Midtre Gauldal, Arnfinn Solem, fortelle. Det hadde de tenkt i år også, men på grunn av pengene fra banken, kunne de satse enda litt større.

–Da kunne vi gå opp litt, og blant annet koste på oss noen dyktige instruktører, smiler han.

Heldig sammentreff

Det at Sommertoget også bedyret sin ankomst midt oppi dette, kunne neppe passet bedre. Den dagen håper Solem at så mange som mulig av de hundre som var på stevne på lørdag kommer tilbake til Støren, og at det blir et gedigent samstemt skolekorps som får vise seg fram for folket.

