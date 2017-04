TNT spiller i Singsås

Selveste TNT kommer til Singsås 4. august i sommer. De er nå i studio, og kommer med nytt album i år. I år er det 30 år siden det smått legendariske albumet «Tell no tales» ble gitt ut, og dette skal også markeres. Turneen bandet legger ut på, heter «Tell no tales 2017 Anniversary Tour».

USA og Singsås

I tillegg til det nye albumet, vil TNT sørge for at publikum får alle de gode, gamle hitene de etterspør.

– Det er veldig artig at vi har booket TNT. De skal jo også på USA-turné i vår, og så kommer de til Singsås i sommer. Det blir kjempeartig, sier Katrine Ustad i Singsås Arrangement.

Hun håper at denne festen også kan tiltrekke seg en del voksne og eldre festdeltakere.

TNT består i dag av Tony Harnell på vokal, Ronni Le Tekrø på gitar, Morten Diesel Dahl bak trommene, Roger Gilton på tangenter og Ove Husemoen på bass.

Katastrofe

I tillegg har de årets første fest også klar: Artisten Katastrofe og bandet Rotlaus spiller opp til fest 2. juni.

Det er Singsås Arrangement som arrangerer de to store festene i Singsås Kulturarena. Singsås Arrangement består av Singsås damekor, Singsås motorklubb, Singsås skytterlag og Singsås samfunnshus. De har i mange år arrangert store fester i Singsås.

Katrine Ustad fremhever at de har et godt samarbeid med politi og vakthold på disse festene.

– Vi er opptatt av det, at det skal være trygt for dem som er på festen, og for dem som hjelper til.