I Myanmar med bøker fra Støren i bagasjen

I tre uker var Eivind og Berit Nygaard fra Støren, på ferie. De valgte seg Myanmar, det tidligere militærdiktaturet Burma, som reisemål.

Bøker fra biblioteket

Med seg i kofferten nedover, tok de med seg en god del engelskspråklige bøker, som de hadde fått fra biblioteket i Midtre Gauldal.

Det ble svært godt mottatt på skolen de besøkte, som heter Basic Education High School i landsbyen Maungmakan, sør i Myanmar. Nygaard forteller at bøkene var et kjærkomment tilskudd til de to reolene med bøker skolen hadde fra før. På skolen går det omtrent 1000 elever.

Elisabeth Galten er biblioteksjef på biblioteket på Støren. Hun forteller at hun plukket ut 15 til 20 boktitler, som hun sendte med Nygaard.

– Jeg valgte engelske bøker, som ikke hadde vært utlånt hos oss på lenge. Noen var litt enkle bøker, mens andre var litt mer avansert. Så kan både de som nettopp har begynt å lære engelsk få utbytte, og de som kan litt mer, sier Galten.

Hun sier det var viktig å ikke bare velge bøker som biblioteket likevel ville kvitte seg med, men at de faktisk ga bort bøker som de vil ha nytte av.

Ingen turistfelle

Nygaard håper flere både vil oppdage landet, og når de gjør det kanskje skape plass til noen bøker i kofferten. Det er en stor mangelvare.

De to hadde en veldig fin ferie, og opplevde et land med vakker natur og veldig hyggelige folk, forteller Nygaard.

De slapp å stampe i kø blant andre turister. De vakre strendene hadde de stort sett alene.

- Vi ønsket å se landet før det blir mer turisme der.