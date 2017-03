Søndag kveld var det igjen tid for å sette fokus på kreftsaken i Midtre Gauldal. Siden oppstarten i 2015 har støttekonserten No one fights alone (NOFA) skapt et stort engasjement i Midtre Gauldal. Totalt er det samlet inn over 600.000 kroner og pengene kommer kreftrammede i kommunen tilgode gjennom små og store tiltak.

I kjole og parykk

Styremedlem Torbjørn Witsø i NOFA går litt lenger enn de fleste for å samle inn penger til gode formål. Han overleverte to sjekker pålydende 27.700 og 74.500 kroner til styreleder May Bente Gjersvold, men det som gjorde seansen noe spesiell var antrekket Witsø stillte opp i. Han var kledd ut som kvinne fra topp til tå med kjole og blond parykk etter en lovnad på sosiale medier. Hvis han lyktes med å selge 2.500 lodd i forkant av konserten skulle han stille opp i nevnte antrekk og det greide han altså. Til latter fra salen fortalte Witsø at forvandlingen tok en time hos stylist.

Sangkoret Samhald er klar for dugnadskonsert «No one fights alone» for tredje år på rad på Støren.

Kreftkoordinator i MG

På slutten av konserten ble det gitt totalt 165.000 kroner fordelt på tre tiltak: 90.000 til sykehjemmet på Støren øremerket to luftmadrasser og to smertepumper, 25.000 til aktivitetstilbud i regi av fysioterapeutene Siri Mette Gynnild og Tove Endalsvoll og 50.000 kroner som skal brukes til opplæring av kreftkoordinator i Midtre Gauldal. Styremedlem Jane Nilsen er særdeles fornøyd med at kreftkoordinator nå kommer på plass.

- Kreftkoordinator skal hjelpe kreftpasienter til å organisere hverdagen, for det er ikke alle som har pårørende som kan hjelpe dem. Som vet hvilke rettigheter de har, sier hun.

Stillingen skal lyses ut av kommunen og det blir en deltidsstilling i første omgang.

Ny arrangør

Torbjørn Witsø avsluttet kvelden med noen presise ord:

- Tusen takk for en fantastisk konsert og lov meg én ting: Ta vare på hverandre.

Neste år skal konserten arrangeres av Støren musikkorps etter at Sangkoret Samhald ga stafettpinnen videre.