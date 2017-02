- Forresten – jeg stjal pipene

500 kom til Melhus kirke for å høre Bjarne Brøndbo fra D.D.E torsdag kveld, og flere var det knapt nok plass til i kirka. Det var Melhusbanken som inviterte til konsert for å samle inn penger til det nye orgelet, og banksjef Ragnar Torland var svært glad over å se at så mange kom til konserten. Torland anslo at 100.000 kroner kom inn i billettinntekter.

- Det er rett og slett steike bra, sa banksjef Torland i åpningstalen.

Gammelorgelet er fjernet, og det nye skal være spillbart i mai.

Om orgelet

Den folkekjære artisten fikk straks kontakt med publikum, og den kjente skraphandleren innledet med å si at den Toyota som det var mast om i kveld, ikke finnes lenger. Etter hvert kom Brøndbo inn på det han kalte krangel om orgelet, og spurte publikum om de som er enig i det orgelet som er bestilt, om å rekke opp hånda. Ifølge Brøndbo var det bare tre.

- Forresten – det var jeg som stjal pipene. Jeg fikk 14,90 kroner kiloet, og pipene var helt blanke, sa Brøndbo.

Publikum brølte av latter. Ingen er fortsatt tatt for bortføringa av orgelpipene.

Politiet gir opp å finne orgelpipe-flytteren Melhus lensmannskontor har bedt om at den så omtalte saken henlegges.

Stemninga under konserten var for øvrig svært så høy, og ekstra engasjement ble det da Brøndmo dro i gang «Her blir det liv» som ifølge Brøndbo nesten var det samme som halleluja.

Allsang

Konserten inneholdt D.D.E-låter og låter av andre artister som Åge Aleksandersen «Lys og varme». Det var også innslag av roligere sanger som «Blott en dag» av Lina Sandell. Publikum var ikke tungbedte når Brøndbo inviterte til allsang. Brøndbo konstaterte fornøyd at det var representert ni tiår blant publikum der den eldste var født på 1920-tallet.

- Det er en ufattelig trivelig kveld i Melhus kirke, utbrøt Brøndmo.

Innimellom tørket han tårer, og han kom også inn på eget liv der han åpent snakket om samboerskap og barn født før ekteskap.

Ikke første gang i Melhus

Brøndbo var jevnlig innom tidligere melhusbesøk, og han fortalte at melhusbandet The Kids var det store forbildet da han var 16. Det var for øvrig i låven på Fremo at D.D.E fikk sitt gjennombrudd etter å ha opptrådt i et NRK-program. Brøndbo mimret også tilbake til en opptreden i Gruva i 1996, da han sto på scenen til tross for lyskebrokk som han pådro seg i Molde like før.

- Jeg holdt på å besvime flere ganger, fortalte Brøndbo.

Etterpå ble han operert på St. Olavs Hospital, og opptrådte kort tid etterpå. Det gikk ikke så bra, fortalte Brøndbo som rett etterpå skrev «Det går likar no». I juni kommer Brøndbo tilbake for å opptre på Melhusfestivalen.

Hyllingsdikt

Vibeke Paulsen Grønning, leder for Melhus menighetsråd, framførte hyllingsdiktet hun hadde skrevet til Brøndbo og han tørket tårer og ga en real klem.

- Det er første gang noen har skrevet dikt til meg, og jeg ble helt ferdig, sa Brøndbo.

D.D.E. tilbyr Rock City til Ler Generøst tilbud under storslagen låvefest på Fremo gård

Firmaet Globetrotter arrangerte konserten på vegne av Melhusbanken, og Lars Kristian Mathisen sørget for lyssetting. Per Evjen som har mange års erfaring som konsertarrangør og deriblant manager for Too Far Gone, sier at han synes det var fint å få jobbe for Melhusbanken som han oppfatter som raus og som en bank som tar vare på verdiene.

Autografer

Etter konserten ville publikummere sikre seg autograf og et bilde av artisten. En av dem som ventet på tur var Malene Torve Branem.

- Konserten var veldig bra, sier 17-åringen.

En annen som var fornøyd med konserten, er Erik Tofte i innsamlingskomiteen for orgelet.

- Det var en fantastisk konsert og penger i kassen, opplyste Tofte.