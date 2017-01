Lager revy uten en tråd

–Revyen heter det fordi det er litt mangel på en rød tråd i innholdet, men det symboliserer også samtidig at vi er på en litt nettbasert tråd, sier revylagsleder Eva Gundersen.

Revylaget består av 12 personer, som alle har jobbet med tekster og ideer helt siden forrige revy, som var i 2015.

Alle har bidratt med forarbeidet på en eller annen måte, enten det er tekster eller andre ideer, og det gjør at revyen er veldig mangfoldig, sier Gundersen.

–Det blir veldig mye forskjellig, og mange ulike karakterer, lover hun.

Les også: Suksess for jubileumsrevy

Guder og harryhandel

Blant annet har de et nummer som er om et årsmøte i Gudeforeningen, et annet nummer heter Fleskbussen, som naturligvis kjører på harryhandel til Sverige.

–Jeg vil ikke si at det er så innmari internt, men noen spark må man ha med i en lokal revy, smiler Eva.

Unni Skånøy er blant de 12 i revylaget, og hun sier at det føltes som det var på tide med ny revy.

–Det har gått to år siden sist, så det begynte å bygge seg opp. Vi måtte få utløp for noe nå, ler hun.

Nervepirrende budsjett

Litt nervøse er de også, blant annet fordi det er et stort økonomisk løft for revylaget å sette opp en slik forestilling, og de er avhengige av at det kommer folk for at det hele skal gå rundt.

–Vi har jo et budsjett på mellom 160.000 og 200.000, sier Eva.

Dette er blant annet fordi de har valgt å leie inn en del profesjonelle folk for å hjelpe til, fordi de ønsker at revyen skal bli så bra som mulig.

Gikk svært godt sist

Men sist gikk det svært godt, og det håper de at det gjør i år også. Billettsalget er godt i gang, og de aller beste plassene i kultursalen på rådhuset er allerede i ferd med å bli solgt ut, selv om revyen ikke spilles før i slutten av mars.

Les også: Deltar på humorfestival

Til da skal de finpusse på tekster og innhold, og publikum kan glede seg.