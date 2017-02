Skiløpere funnet i god behold

Leteaksjonen blir betegnet som vellykket, og to timer etter at den ble igangsatt var de to funnet og på tur ned fra fjellet på snøscooter. Tre snøscooterpatruljer startet fra Lundadalen, og den ene fant skiløperne én kilometer nord for Gaddvatnet, midtvegs mellom Hovin og Samsjøen.

Skiløperne var to damer som startet fra Støren tidligere på dagen søndag. De skulle tilbake til startstedet, men hadde rotet seg bort, og visste ikke hvor de var, forklarer politiets operasjonsleder Trond Volden. De to kvinnene er i 20- og 30-åra, og var godt utstyrt med mat og klær.

Det var skiløperne som kontaktet politiet på mobiltelefon da det begynte å bli mørkt. Politiet innhentet deres posisjon, og kunne konsentrere letinga i det aktuelle området. Politiet hadde også telefonisk kontakt med dem undervegs, og deres tilstand var hele tida god. De var utstyrt med lys på mobiltelefonene, forklarer politiet.

Politiets operasjonsleder sier til Trønderbladet at det var en fornuftig reaksjon å kontakte politiet da det begynte å bli mørkt.

- Kvinnene handlet riktig, og det er alltid best å ta kontakt før det blir en kritisk situasjon, forklarer operasjonslederen.

