Melhusjenter tatt ut til landslagskolen

Sport

- Vi fikk vite det da vi badet. Det var moren min som fortalte det til oss. Jeg rullet i gresset og var skikkelig overlykkelig, sier Selma Emilie.

Selma Emilie Karaaslan (14) og Hedda Krogstad Lium (14) spiller begge for Melhus og nå er de tatt ut til Equinor Talentleir i Porsgrunn, 7.-11. august.

Talentleiren blir også kalt landslagskolen og har som hensikt å finne de største talentene i alderen 13-16 år. Gjør de det godt på denne samlingen er ikke veien lang til aldersbestemte landslag. Blant de 50 største fotballtalentene i Norge, i klassen jenter 14 er altså melhusjentene. Selma Emilie er tatt ut som forsvarspiller og Hedda som midtbanespiller.

- Jeg tror det blir gøy. Det blir gøy å se hvor nivået ligger og se hvor man ligger i forhold til de aller beste. Jeg håper på å få vist meg fram litt iallfall, sier Hedda.

- Jeg tenker jo at det var litt flaks. Først tenkte jeg at det var litt ufortjent at jeg ble tatt ut og ikke andre, men da må jeg jo bare tenke at jeg er der for en grunn, sier Selma Emilie.

- Litt flaks og mye dyktighet

Håvard Lium er trener for jentene, men også far til Hedda. Han har fulgt jentene tett i flere år.

- Selma har jo veldig temperament da. Hun syklet hjem fra Gruva til Løvset da hun var 9 år fordi hun mente jeg dømte feil på trening, så vinnerinstinktet er jo sterkt. Spesielt i år har hun tatt store steg som stopper. Hun har spilt jenter-17 kamper der hun har hatt full kontroll. Hun har den evnen til å dra seg igjennom ledd selv. Vi så videoklipp fra en regionskamp og da så vi alle gangene Selma fikk ballen fra motsatt stopper og spilte igjennom på Hedda en og to touch, før motstanderne rakk å henge med, så den evnen er gull verdt.

- Hedda er veldig glad i å drible. Jeg er jo litt imponert over hvor hun klarer å få med seg ballen, uansett om det er damelaget eller andre jenter og gutter. Selv om hun spiller på midtbanen der det gjerne er litt trangt har hun blitt bedre på å se løsninger, som for eksempel når man skal drible og når man skal sentre.

Men i det hele sier Håvard at det er viktig å være ydmyk, for det er mange gode spillere som ikke tatt ut, som kanskje er like flinke på andre fotballferdigheter også.

- Det er jo en kombinasjon av litt flaks og mye dyktighet som har gjort at de er tatt ut. Vi har jo mange flinke spillere som ikke er tatt ut, men som kan bli like gode på sikt.

Mye trening

Jentene har alltid fått trene med eldre jenter og gutter i klubben, det setter de pris på, og at anlegget i Gruva alltid er i god stand, nå i sommer med to gressbaner.

Hedda og Selma Emilie legger ikke skjul på at det ligger mange timer trening bak ferdighetene. Tillegg til å trene både med eldre lag og guttelag, er mye av oppskriften å drive egentrening.

- Det har alltid vært ekstra egentrening med dribling og teknikktrening. Man blir gjerne igjen etter trening eller kommer før, sier Hedda.

Hedda og Selma Emilie trener en til to ganger om dagen. Med så mye trening kreves en del variasjon for å unngå skader.

- Vi begge trener så og si hver dag. Noen dager trener vi litt hardere enn andre dager. Jeg har trent veldig mye kondis. Så har jeg trent mye styrketrening, hurtighet, skudd og driblinger, sier Selma Emilie.

Tøff samling i vente

Med alle de beste 14-åringene samlet på et sted er det ingen tvil om at det blir en utfordrende uke. Håvard har selv snakket med en person som kjenner til talentleiren for å skaffe jentene tips.

- Man forventer jo at man er i relativt god form når man kommer ned dit. Det er jo en tøff samling sånn sett. Jeg tror helt klart at Selma og Hedda har noe å bidra med i Porsgrunn, sier treneren.

Fotballakademi er målet

Selv om jentene kun er 14 år, krever det det en del motivasjon å komme så langt. Håvard sier at selv om denne talentsamlinga er en gulerot i seg selv, har jentene lenge hatt et indre driv. På spørsmål om hva som er motivasjonen, svarer de:

- Jeg syns jo fotball er veldig gøy, så har jeg veldig lyst til å bli proff. Ingrid (Syrstad Engen) er forbildet, sier Hedda.

- Et av mine mål er å komme inn på et fotballakademi. Istedenfor å fokusere på å finne ut selv hva man må bli bedre på, er det lettere å vite hva man må trene på om man går på et godt akademi. Da får man trening, kosthold og et sted å bo. Da får du hjelp til å trene selv, sier Selma Emilie.

Rigget og klar til cupfest: - Helt ubeskjedent, det er Trøndelags beste breddebane Melhusbyggen pynter stadion og gjør klar til folkefest når RBK kommer på besøk.

RBK-legenden tror på Melhus før cupfesten: - Men enkelt tror jeg ikke det blir Roar Strand vet godt hvordan det er å spille kamper ute i distriktene i 1. runde i NM.