Sport

Jan Ove Grønflaten ble presentert som ny Melhus-trener i vinter. Hans første offisielle kamp som hovedtrener for klubbens A-lag ble et møte med selveste Rosenborg i 1. runde av cupen. Etter 0-1 ved pause, ble det til slutt 0-7 tap i Grønflatens første tellende kamp som sjef for klubben.