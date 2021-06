Første kamp siden nedstengingen: - Har ikke særlige forventinger

Sport

Breddefotballen er endelig i gang igjen for seniorlagene. Gauldal har allerede spilt sin første kamp, da de slo Gimse 1-5 sist torsdag, i en treningskamp. For Melhus blir onsdagens treningskamp mot Gauldal deres første etter at pandemien stengte ned fotballen.

Hovedtrener for Melhus Jan Ove Grønflaten tar det hele med ro.

- Jeg har ikke noe særlige forventinger. Jeg gleder meg til å se spillerene i kamp, sier treneren.

På papiret er Melhus klare favoritter. Gauldal rykket opp til 5. divisjon før pandemien brøt ut, mens Melhus på sin side har lag i Norsk Tipping-ligaen (3. divisjon).

Grønflaten, som tok over treneransvaret i vinter, tar med seg en bred tropp når de gjester Gauldal på Melhusbanken arena Flå.

- Vi kommer til å bruke toppet lag, men alle spillerne skal få prøve seg. Alle som har vært med å trene skal få utpå. Hvor lenge de spiller er opp til meg, sier Grønflaten.

Ifølge melhustreneren er seniorstallen i dag på litt over 20 spillere.

Grønflaten har selv ikke noe formening om hvordan Gauldal er, men sier at han ønsker å spille offensiv fotball med en 4-3-3 formasjon.

Treningskampen mellom Gauldal og Melhus sendes direkte på Trønderbladet, onsdag klokken 20.00. Sendingen starter cirka 19.50.

Ikke i form

- Det har vært vanskelig for laget å holde trøkket og motivasjonen oppe når vi har måttet holde avstand. Det at vi nå får begynne å trene sikkelig gir en annen trøkk i gruppa med en gang, da har de noe å se fram til, sier melhustreneren.

- Hvordan er formen på spillergruppa?

- Jeg tror ikke den er så bra, vi trenger nok de ukene før seriestart.

Melhus har tre fotballtreninger i uken, og selv om det nå åpner opp for fotballen, har ikke treneren planer om å øke treningsvolumet. Han mener at det ikke er vits å trene flere ganger så lenge det er bra nok intensitet på de tre øktene, og mener det kan bli nok belastning.

Møter Rosenborg i cupen

Sist fredag kom kampoppsettet for første runde i cupen, der det ble klart at Melhus møter Rosenborg. Melhustreneren mener at det er noe man må utnytte.

- Jeg skjønner at klubben er glad for å få dem. Når det kommer noen sånne kamper så må man jo utnytte det. Det er en boost for både spillere og klubb.

- Ble du glad når du fikk vite at det blir Rosenborg?

- Det svarer jeg ikke på, svarer Grønflaten lattermildt.