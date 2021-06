I kveld spilles den første lokale seniorkampen på 15 måneder

Sport

Endelig er det åpnet for breddefotballen igjen. Denne uken fikk også voksne spillere over 20 år spille kamp, for første gang siden Norge ble stengt ned og pandemien effektivt satte breddefotballen på en alt for lang pause.

Torsdag kveld reiser seniorene fra Gauldal FK til Gimse og Brekkåsen for å spille treningskamp. Og Trønderbladet er selvsagt på plass for å streame oppgjøret og folkefesten. Dette blir på mange måter en historisk dag for lokal breddefotball.

Når lagene entrer banen til kampstart klokka 20.30 torsdag kveld, er det første gang siden 6. mars i 2020 at Gauldal spiller kamp. Da spilte Gauldal første, og siste, kamp i Obos-cup i 2020 mot Freidig, en kam som for øvrig endte med 2-0-tap.

Sist Gauldal spilte en tellende kamp var 2. november i 2019, da Bangsund ble slått i kretsfinalen. Seongen endte med suverent opprykk fra 6. divisjon.

Gimse rakk aldri å spille sin første kamp i Obos-cup i 2020. Den var terminfestet til 15. mars, tre dager etter at regjeringen stengte ned landet. VI må helt tilbake til 2. oktober i 2019 for å finne siste Gimse-kamp i statistikken.

Det ble en tung sesong i 6. divisjon for Gimse-guttene, og sesongen ble avsluttet med 6-2-tap for Astor.

Se kampen live på Trønderbladet klokka 20.30. Vi starter sendingen cirka klokka 20.20.

Kampen kommenteres av Dag Alexander Gamst.