Gimse IL får millioner til nytt klubbhus

Sport

Et enstemmig Melhus kommunestyre bevilget tirsdag kveld 6,318 millioner kroner til nytt klubbhus i regi av Gimse IL. Idrettslaget skal bygge klubbhus på Brekkåsen stadion, og hadde søkt om både kommunal lånegaranti og kommunal støtte. Nå har de fått begge deler etter at kommunestyret styrket anleggsfondet for idrett slik at det ble mulig for kommunestyret å bevilge penger derfra.