Utsetter årets første løpshelg: - Vi tør ikke arrangere nå

Sport

NMK Melhus besluttet tirsdag kveld å utsette helgens to løp i på Bollandsmoen. Lørdag var det planlagt speedway race/kombiløp og søndag skulle klubbmesterskap del 1 gå av stabelen, både i bilcross, rallycross, shortcar og crosskart.

- Vi hadde styremøte sammen med sportskomiteen og kom frem til at vi ikke tør å arrangere. Vi vil ikke risikere å bidra til smittespredning. Det er en dugnad og den bidrar vi til, sier Hans Ivar Ljøkjel, styreleder i NMK Melhus.

Nå blir det løp igjen På Bollandsmoen motorsportsenter legges det opp til mye kjøring første helga i juni.

Vanskelig

Da Trondheim stengte ned denne uken fulgte også Melhus kommune opp med nye og sterkere anbefalinger. Blant annet er det anbefalt ikke å ha mer enn 50 personer samlet på utendørs arrangement.

Kombiløpet på lørdag hadde 90 påmeldte, mens klubbløpet hadde 79 påmeldinger tirsdag kveld. I tillegg kommer et titalls funksjonærer og håp om å få publikum inn på arrangementet.

- Vi hadde påmeldte fra store deler av landet. For å få gjennomført dette forsvarlig måtte vi ha skalert ned så mye at det hadde blitt vanskelig å arrangere. Det vi hadde planlagt er rett og slett for stort. Vi kan ikke bare kjøre på, selv om det «bare» er anbefalinger.

Nå er anlegget solgt NMK Melhus er sannsynligvis i en liten eksklusiv gruppe som eier eget anlegg.

NM-runde

Løpene utsettes nå til 28. og 29. august. Men før den tid har NMK Melhus håp om å få gjennomført den planlagte NM-runden i crosscart og shortcar 3. - 5. juli.

- Det er ganske nøyaktig én måned til NM-runden. Vi har store forhåpninger og planlegger knallhardt mot at det blir arrangert som vanlig, sier styrelederen.

Trønderbladet skulle egentlig vært på plass i helga for å streame løpene. Vi satser på å være på plass neste gang også.