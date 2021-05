Sport

- Det kommer stadig flere tilbakemeldinger til oss som lokalpolitikere og ordførere om økende frafall, sviktende folkehelse, økonomiske problemer, færre frivillige og økte psykiske problemer blant våre unge. Vi har derfor et ansvar om å si i fra når regjeringen velger å overse medisinskfaglige rapporter som dokumenterer at det ikke er smittefarlig å spille fotball, hverken for de over eller under 20 år. Norges Fotballforbund la denne uken fram en rapport som viser at denne aktiviteten er viktig i livene til barn og unge, og når de nektes å utøve aktiviteten som normalt over lang tid - får det konsekvenser, uttaler fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap).