Solbakken gikk seirende ut av Melhus-duellen

Sport

For andre gang i historien var tre Melhus-bygg på banen i en og samme Eliteserie-kamp, men akkurat som da Ranheim møtte Kristiansund BK i 2019, så var bare to av dem på banen samtidig. For da Torgil Gjertsen erstattet Olaus Skarsem med 25 minutter igjen å spille var antallet det samme.