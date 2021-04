Sport

Orienteringsavdelinga i Melhus IL har gradvis tilpasset seg til en mer normal situasjon, og et uformelt treff i Kjell Rune Logan-Halvorsrud sine løyper på Øyberg-kartet var midt i blinken. Det var uthengt skjermer uten postenheter for å minske mulighet for smitte. Løypene har hengt oppe siden siste snøfallet og har vært besøkt både en og to ganger av noen ivrige ungdommer.