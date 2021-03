Halvsøstrene gjorde noe de aldri har gjort før: - Det er klart det er ekstra spesielt

Sport

Thomas Mjøen fra Melhus opplevde noe han aldri har gjort som travkusk, eier, trener og oppdretter tidligere under mandagens kjøring på Leangen da hans to hopper, Borkmira og Villmira, beslagla de to første plassene i sitt løp. Mjøen kjørte selv seks år gamle Borkmira som gikk til topps, mens stallvenninnen og halvsøsteren Villmira ble nummer to. Ragnhild Bjørnbeth var kusk på tre år eldre Villmira. Seieren var verdt 18 000 kroner, mens Villmira fikk halvparten for sin innsats.