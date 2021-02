Offensiv Kalvå er klar til å krige i VM-debuten

Sport

- Jeg er spent på det som kommer og har egentlig bare fokus på å gjøre de riktige forberedelsene, få gode ski og en kropp som er klar til å krige. Jeg håper at jeg har min beste dag i løpet av sesongen og at jeg kan være med å kjempe der jeg har vært før i år, sier 28-åringen fra Lundamo under fredagens digitale pressekonferanse i Oberstdorf.