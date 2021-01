Ikke helt som planlagt i ny klubb

Sport

Etter 2018/2019-sesongen forlot toppscorer Maria Keiserås Haugen Melhus og vendte snuten mot Hamar og spill i Storhamar. Etter én sesong med lite spilletid i Hamar-klubben, valgte hun derfor å skrive under for 1. divisjonsklubben Follo før denne sesongen. Selv om laget topper tabellen og er på vei tilbake til Rema 1000-ligaen igjen, så har det ikke gått helt på skinner for Keiserås Haugen og lagvenninnene i vinter.