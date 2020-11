Ola Solbakken er seriemester: - Deilig å kunne avgjøre selv

Sport

I fjor vinter valgte Ola Solbakken å forlate Ranheim etter to sesonger da klubben rykket ned fra Eliteserien og skrev under for sist sesongs sølvvinner Bodø/Glimt. Det endte med gull allerede på første forsøk for 22-åringen fra Melhus, som har spilt seg til fast plass på laget i høst etter at klubben solgte Jens Petter Hauge til den italienske storklubben AC Milan.