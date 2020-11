Stor satsing på breddefotballen - Trønderbladet med i eksklusiv avtale

Sport

Den siste uka har Trønderbladet stått bak produksjonen av stream fra kretsfinaler og Obos-cup, i samarbeid med NFF Trøndelag og våre søsteraviser i Adressagruppen. Det har vært en seersuksess, og et tegn på at breddefotball treffer avisleserne.

Lokal fotball

Nå er det mer godt nytt i vente for de som er glade i fotball. Adresseavisen har sikret seg rettighetene til å streame lokal fotball de neste årene. Det betyr at alle mediehusene i Polaris Media Midt-Norge vil ha anledning til å sende kamper i følgende divisjoner i Trøndelag:

Senior kvinner 3. og 4. divisjon

Senior herrer 4.- 5.- og 6. divisjon

Tilrettelagt fotball

I tillegg vil samarbeidsavisene ha anledning til å streame puljespill i vinter, cuper og turneringer som blir arrangert i regi av NFF Trøndelag.

- Dette er en avtale vi er veldig godt fornøyd med. Det gir oss anledning til å streame utvalgte kamper og dermed øke oppmerksomheten og utviklingen av breddefotballen i regionen. I tillegg er dette med på å styrke vår posisjon, sier annonsedirektør Pål Munkvold i Adresseavisen.

Avtalen sikrer at lokale mediehus som Trønderbladet, Steinkjer24, Innherred, Bladet, Fosna-Folket, Hitra-Frøya, Sør-Trøndelag og Opdalingen vil få anledning til å streame kampene for sine lokale klubber.

I første omgang vil det bli produsert og streamet puljespill i vinter for menn og kvinner. Deretter er planen å komme i gang med seriespillet i 2021.

Dette betyr at det skal streames fra kamper både på Korsvegen, Ler, Støren og Soknedal etter hvert. Omfanget og antall kamper som skal streames vil avgjøres nærmere seriestart.

- Vi er glade for å kunne tilby lokale fotballkamper til våre abonnenter. Gauldalsfotballen har mange spennende lokaloppgjør, som vi tror det er stor interesse for å se, sier Lars Østraat, redaktør i Trønderbladet.

Godt fornøyd

NFF Trøndelag er også veldig fornøyd med å ha landet en langsiktig avtale med Adresseavisen og samarbeidsavisene i Polaris Media Midt-Norge.

- NFF Trøndelag er både stolt og svært godt fornøyd med at vi har inngått et langvarig samarbeid Adresseavisen. Samarbeidet og avtalen vil bidra til at vi får synliggjort og utviklet seniorfotballen i kretsen på en langt bedre måte enn tidligere. Koronapandemien, hvor vi ikke har kunnet spille kamper på seniornivå, har til fulle synliggjort hvor viktig seniorfotballen er i mange trønderske lokalsamfunn. Streaming av kamper med seniorlag fra hele kretsen, fra Bindal til Rindal, håper vi skal bidra til å sette seniorfotballen enda sterkere på kartet, sier daglig leder Jan-Roar Saltvik i NFF Trøndelag.

- Dette vil ha stor verdi for lesere og abonnenter som har et nært og tett forhold til sin lokale klubb. Vi kommer imidlertid til å starte forsiktig og gradvis øke omfanget av antall kamper som vil bli vist på våre plattformer, sier nyhetsredaktør i Adresseavisen, Erlend Hansen Juvik.