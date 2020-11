Sport

Fire år gamle Golden Dream M.E. tok revansje for det sure nederlaget i Norsk Travderby på Bjerke for to måneder siden da han vant DNTs høstfinale i V75 på Sørlandet lørdag ettermiddag. Melhus-traveren trenes og kjøres av Noralf P. Brækken, og eies av hans sønn Lars Mikal.